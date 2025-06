Cuneo: il Centro Europe Direct cerca partner territoriali per il quinquennio 2026-2030

Sul sito del Comune di Cuneo è attivo fino alle ore 12:00 di martedì 10 giugno l’avviso pubblico di Manifestazione di interesse per attivare collaborazioni con partner locali che siano interessati a sostenere e a partecipare attivamente alle attività organizzate dal Centro Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud-Ovest per il quinquennio 2026–2030. È infatti ora aperto il bando della Commissione europea, per il rinnovo della convenzione per la gestione dei Centri.

L’ufficio di Cuneo fa parte di una rete capillare di 46 Centri in Italia e 424 in tutta Europa, finanziati e gestiti direttamente dalla Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea. Questi Centri lavorano per avvicinare l’Unione europea e le sue istituzioni ai cittadini e viceversa.

In questi anni il Centro, che ha sede a Cuneo, ha operato come sportello informativo, punto di riferimento territoriale e promotore di politiche di cittadinanza europea attiva, offrendo gratuitamente consulenza su programmi e finanziamenti europei, svolgendo attività di educazione civica europea nelle scuole, supportando l’accesso alle opportunità europee di mobilità e organizzando iniziative pubbliche di sensibilizzazione su temi cruciali a livello sociale, politico e culturale. Grazie al lavoro capillare svolto in rete con numerosi soggetti del territorio, il Centro Europe Direct Cuneo ha collaborato con scuole, associazioni, enti e amministrazioni locali, lavorando sempre nella convinzione che la collaborazione con il territorio rappresenti la chiave del successo per costruire una comunità più informata, consapevole e partecipe delle scelte europee.

Ora il Centro si sta preparando per partecipare di nuovo bando della Commissione. Il Centro Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest, infatti, è stato istituito nel 2018. Nel 2021, la convenzione è stata rinnovata per altri cinque anni (2021–2025). Si lavora, quindi per ottenere dalla Commissione l’investitura a continuare questo lavoro, insieme al territorio; da qui la scelta di aprire una manifestazione di interesse per costruire la rete. Possono presentare manifestazione di interesse enti pubblici e istituzioni locali, le Istituzioni scolastiche, università e centri di ricerca del territorio, organizzazioni del Terzo Settore, Imprese, start-up, reti d’impresa e soggetti del mondo economico e produttivo, soggetti attivi nell’ambito della formazione, della comunicazione e della cultura, reti giovanili, gruppi informali e cittadini attivi. Il requisito fondamentale è che abbiano sede o operatività prevalente nel territorio di riferimento del Centro Europe Direct Cuneo (vale a dire tutta l’area della Provincia di Cuneo) e che intendano collaborare alla costruzione e alla successiva realizzazione delle attività previste dal Centro Europe Direct per la promozione della cittadinanza europea, la diffusione delle politiche e dei valori dell’UE e la partecipazione attiva del territorio ai processi di coinvolgimento nelle dinamiche e nelle questioni europee.

Si specifica che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non comporta impegni finanziari né oneri economici a carico dei soggetti aderenti , ma richiede una fattiva collaborazione coerente con le capacità organizzative di ciascun partner, con contributi materiali o strumentali.

Così sottolinea la sindaca Patrizia Manassero: “L’esperienza del nostro Centro Europe direct è estremamente positiva per cittadini ed enti del territorio. Lavoriamo per poter conservare questo presidio di Europa a Cuneo, a servizio di tutto il bacino provinciale di riferimento. Il mio auspicio è che in tanti possano rispondere a questo invito, per rafforzare il lavoro del nostro Centro. C’è bisogno di far crescere la consapevolezza e la conoscenza, insieme alla partecipazione dei cittadini alla costruzione europea”.