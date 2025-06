Fiva Confcommercio della provincia di Cuneo ai vertici della federazione degli ambulanti piemontesi: presidente Battista Marolo di Alba e vice Gualtiero Chiaramello di Cuneo

Convocato per il 29 maggio 2025, si è svolta la riunione il Consiglio direttivo che riunisce presidenti dei sindacati degli ambulanti e venditori su aree pubbliche delle provincie subalpine di Fiva aderente a Confcommercio.

Confermato alla presidenza Battista Marolo di Alba, vice vicario Gualtiero Chiaramello e vice Alessandro Loqui, presidente Fiva Vercelli.

Presidenza e direttivo hanno il compito di coordinare le sedi provinciali e locali nel momento non semplice per il commercio ambulante, anche a causa delle difficoltà legate alla direttiva europea “Bolkenstein”.

“Ringrazio i colleghi – interviene Battista Marolo, presidente Fiva-Confcommercio Piemonte -, per la fiducia ripostami, con l’impegno di lavorare per la valorizzazione del comparto”.

Apprezzamenti sono andati alla segreteria regionale, in capo all’Aca, per la gestione in stretta collaborazione con Confcommercio Piemonte.



“La mia conferma – precisa Gualtiero Chiaramello, presidente Fiva-Confcommercio della provincia di Cuneo – è un’importante riconoscimento per l’attività svolta dal sindacato insieme ai colleghi del direttivo della Granda”.

“La categoria – conclude Chiaramello – sta attraversando anni di crisi, anche a causa dell’incertezza negli investimenti dovuta dalla variazione temporale della validità delle licenze”.