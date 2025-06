I cheraschesi Agnese Favole e Roberto Viberti sono Cavalieri della Repubblica

Lunedì 2 giugno, giornata dedicata alla Festa della Repubblica, si è svolta a Cuneo, con una solenne cerimonia in piazza Galimberti, la consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini della provincia che si sono distinti e si sono spesi per la comunità, sia professionalmente che umanamente. Il riconoscimento di Cavalieri della Repubblica è stato dato anche a due cheraschesi: Agnese Favole e Roberto Viberti.

Agnese Favole, insegnante di scuola primaria ora in pensione, ha dedicato la sua vita non solo all’educazione delle giovani generazioni, ma anche alla crescita spirituale e al servizio della comunità. Da molti anni è punto di riferimento della parrocchia di San Grato, dove svolge con passione il ruolo di catechista, diventando una vera colonna della vita parrocchiale. Il suo impegno si è esteso anche al sociale: è stata componente del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Cherasco, contribuendo con competenza e dedizione al mantenimento degli standard qualitativi dell’ente. Per il suo instancabile servizio e la profonda dedizione al prossimo, nel 2023 è stata insignita del titolo di Cheraschese dell’anno dal Comune di Cherasco. Già nel 2019, Papa Francesco le aveva conferito il diploma di benemerenza per l’impegno profuso all’interno della Chiesa cattolica.

Roberto Viberti di professione impiegato, si distingue da anni per il suo generoso impegno nel volontariato al servizio della comunità cheraschese. Da oltre un decennio ricopre, con grande passione e in modo totalmente gratuito, il ruolo di direttore della Banda cittadina “Monsignor Calorio”. Grazie alla sua guida attenta e al suo spirito di servizio, è diventato un punto di riferimento imprescindibile per tutti i musicisti che vi fanno parte. La sua presenza rappresenta una vera colonna portante per l’associazione musicale e per la vita culturale della città. In riconoscimento di questo prezioso impegno, il Comune di Cherasco ha conferito anche a lui il titolo di Cheraschese dell’anno, a testimonianza della stima e della gratitudine della comunità.

Presenti a fianco dei cheraschesi il sindaco Claudio Bogetti e il vicesindaco Umberto Ferrondi e i due consiglieri Carlo Davico ed Enrico Casavecchia.

«Con immenso orgoglio e profonda emozione, - dichiara il sindaco Claudio Bogetti - desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Cherasco, le più sentite congratulazioni ai nostri stimati concittadini Agnese Favole e Roberto Viberti, insigniti dell’onorificenza di Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Questo importante riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica, è il meritato coronamento di un percorso di vita improntato all’impegno, alla dedizione e al servizio verso gli altri. È per noi motivo di ulteriore soddisfazione ricordare che Agnese e Roberto sono stati anche proclamati Cheraschesi dell’anno, un titolo che già testimoniava la stima e l’affetto dell’intera comunità nei loro confronti. Il loro esempio, fatto di valori profondi, responsabilità civica e attenzione al bene comune, è un faro per tutti noi. Persone come Agnese e Roberto rendono Cherasco una città più ricca non solo dal punto di vista culturale e sociale, ma anche umano».