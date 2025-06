Pamparato, Tagliante ha celebrato la patrona Maria Ausiliatrice: fede, comunità e tradizione

Domenica 1° giugno, la borgata di Tagliante di Valcasotto ha rinnovato la propria devozione in occasione della festa patronale dedicata a Maria Ausiliatrice, con un momento di preghiera e di condivisione che ha richiamato numerosi partecipanti.

La Santa Messa, celebrata dal diacono Emilio Caritè, si è svolta in un clima di raccoglimento e partecipazione, confermandosi appuntamento molto sentito per la comunità e per i tanti affezionati del luogo.

Al termine della funzione religiosa, come da tradizione, l’associazione Amici di Valcasotto ha accolto i presenti con una ricca merenda, preparata e servita con cura dai volontari, trasformando la celebrazione in un’occasione di convivialità e incontro tra generazioni. Un evento semplice, ma denso di significato, che testimonia il forte legame tra la borgata, la sua storia e le sue radici spirituali.