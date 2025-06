Riqualificazione di piazza Europa a Cuneo, anche Luca Mercalli dice no al taglio dei cedri

“Io a Cuneo ho fatto il militare per davvero. E quasi 40 anni fa, dalla Vian, i cedri dell’Atlante di piazza Europa li vedevo, durante la libera uscita: ci tengo a preservarli”. Inizia così il breve intervento video del celebre meteorologo Luca Mercalli, ospite nella serata di ieri (martedì 3 giugno) alle “Trame di quartiere” a Saluzzo per presentare – assieme al giornalista Alberto Gedda – il suo nuovo libro “Breve storia del clima in Italia”.

Presente per l’occasione anche il consigliere comunale degli Indipendenti Paolo Armellini, che ha incalzato Mercalli chiedendogli appunto un parere sul progetto dell’amministrazione comunale del capoluogo di riqualificare piazza Europa procedendo al taglio dei dieci cedri dell’Atlante attualmente presenti. Una battaglia – non c’è altro modo di chiamarla – che negli ultimi anni ha visto contrapporsi, da una parte, cittadini e associazioni ambientaliste e l’amministrazione comunale interessata alla riqualificazione dall’altra.

“Mi sembra non ci sia una buona ragione per tagliarli – ha aggiunto Mercalli -. Il progetto di rigenerazione della piazza mi pare abbastanza banale, non c’è bisogno d’intervenire usando fondi pubblici. Le piante, lo sappiamo, ci danno tanti servizi specie in queste estati così sempre più calde. Ritengo che, oggi, un’amministrazione comunale abbia mille altre priorità rispetto a quella di tagliare degli alberi per realizzare una riqualificazione di dubbio gusto”.

A questo link l’intero intervento del meteorologo.

Sul tema le più recenti notizie riguardano la conclusione della gara d’appalto lanciata dall’amministrazione. E la presentazione – da parte di ambientalisti e cittadini – di un nuovo ricorso al TAR contro l’iniziativa di riqualificazione della piazza, a cui il Comune ha recentemente risposto.