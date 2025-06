Alle porte di Alba torna alla sua quarta edizione Musica in cascina

Musica in Cascina, anteprima del grande festival estivo Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, accompagnerà per i quattro sabati di giugno l’estate del territorio, in un progetto congiunto tra il Parco Culturale e le Colline del Gusto e la direzione artistica di Alba Music Festival. Le scelte artistiche del maestro Giuseppe Nova, ci condurranno in questo trait d’union ideale tra l’Alba Music Festival, appena concluso, e Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, la rassegna itinerante che da 19 anni porta la musica classica sul territorio in un’importante manifestazione estiva con oltre 30 concerti.

Gli appuntamenti di Musica in Cascina si svolgeranno nella dimora storica Ca ‘d Marieta, alle porte di Alba in località Piana Biglini: il giardino e i suoi porticati accoglieranno il pubblico in un’atmosfera conviviale, la cornice raffinata e informale di una cascina storica piemontese. Le quattro serate termineranno in un brindisi con la presenza dei vini di Cantine prestigiose.

Il calendario prevede la presenza di artisti di grande notorietà, partendo da Giuseppe Nova, solista internazionale che si esibirà con il pianista Andrea Bacchetti, artista che si è contraddistinto sia per l’estro che per il rigore interpretativo. Tra gli altri appuntamenti il travolgente Quartetto di saxofoni Apeiron, che apre la rassegna il 7 giugno con un excursus brillante e coinvolgente tra i secoli e gli stili; si prosegue con l’ironia e la narrazione accattivante di Bruno Gambarotta e Giorgio Costa al pianoforte, in un recital tra musica e parola; continuando con una gemma di pregio e la magia dell’armonica a bocca cromatica con Santo Albertini assieme a Edoardo Bruni, occasione per ascoltare uni strumento affascinante e raro, un piccolo ma ingegnoso parallelepipedo sonoro, che esprime una voce sorprendente e piena di sfumature, con straordinaria efficacia sia nella musica classica, che nel nel pop e nel jazz.



“Il cortile e il porticato diventano palcoscenico per sonorità raffinate in una atmosfera quasi magica, in una struttura risalente al 1785 che quest’ anno arriva al suo 240’ anniversario di costruzione, a pochissimi chilometri da Alba, per accogliervi come ospiti ed amici, appassionati della musica" così Roberto Cerrato, Presidente Centro Culturale San Giuseppe.



Calendario



Sabato 7 giugno - ore 21

Fuochi d’artificio

Quartetto di saxofoni Apeiron

Dario Volante sax soprano

Roberto Guadagno sax contralto

Daniele Caporaso sax tenore

Armando Noce sax baritono



Sabato 14 giugno - ore 21

Sogni notturni

Bruno Gambarotta narratore

Giorgio Costa pianoforte



Sabato 21 giugno - ore 21

Armonica magia

Santo Albertini Armonica a bocca cromatica

Edoardo Bruni pianoforte



Sabato 28 giugno - ore 21

Opera, meditazione e fantasia

Giuseppe Nova flauto

Andrea Bacchetti pianoforte



Ingresso inclusi i brindisi a fine concerto

Ingresso singolo: 10 euro

Abbonamento a quattro concerti: 25 euro

Abbonamento per gli Amici di Alba Music Festival: 18 euro

Ingresso libero ai minori di dieci anni

Prenotazioni

È possibile la prenotazione sul sito www.albamusicfestival.com

Amici di Alba Music Festival

Per la prenotazione inviare email a simona.dellavalle@smcm.it

Informazioni su come diventare Amici del Festival sul sito del festival.

Informazioni

Parco Culturale Langhe Monferrato Roero - Alba Music Festival +39.0173.362408

info@albamusicfestival.com