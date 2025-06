Apre domani il bando 2025 per il riconoscimento dei consorzi di operatori turistici

Aprirà giovedì 5 giugno alle ore 9 il bando 2025 per la «Presentazione delle domande di riconoscimento dei consorzi di operatori turistici e delle loro aggregazioni in società consortili di rilevante interesse regionale». Questo avviso si inserisce nella recente modifica del quadro normativo per il riconoscimento dei consorzi turistici. Il bando chiuderà alle ore 12:00 di venerdì 11 luglio 2025.

I consorzi rappresentano l’anello finale dell’offerta turistica che realmente impatta la domanda. Con questa iniziativa, la Regione Piemonte intende rafforzare il sistema turistico regionale, oggi frammentato e in parte disomogeneo, valorizzando le competenze locali e promuovendo una cultura della cooperazione tra imprese e territori. Un passo importante verso una maggiore qualità dell’accoglienza, della promozione e dell’identità turistica del Piemonte, all’interno di un disegno condiviso e sostenibile che miri allo sviluppo del settore.

Il senso di questa riforma è far sì che tutte le province piemontesi dispongano di consorzi specifici e che quelli emergenti abbiano l’opportunità di essere accompagnati nella crescita e nello sviluppo dai consorzi più longevi.

L’assessore al Turismo Marina Chiarelli sottolinea che «questa nuova normativa nasce da approfondite interlocuzioni con i consorzi da cui si sono raccolte osservazioni, esigenze e proposte, per costruire insieme un impianto più chiaro, concreto ed efficace. Questemodifiche rappresentano il segnale di una decisa evoluzione: maggior rappresentatività, cooperazione tra imprese e territori, premialità per le capacità progettuali, presenza nelle aree di riferimento e una struttura operativa stabile. È una scelta che guarda al futuro e che punta a rafforzare l’identità e la competitività del Piemonte turistico. I consorzi sono i veri interlocutori della Regione e protagonisti della filiera del turismo. Per questo abbiamo previsto anche un percorso di accompagnamento per le realtà emergenti, affinché ogni ambito territoriale possa contare su un’organizzazione consortile solida e riconosciuta con l’obiettivo di costruire un percorso virtuoso e innovativo. Solo attraverso una collaborazione sempre più strutturata tra pubblico e privato possiamo qualificare ancora di più l’offerta turistica e costruire un modello di sviluppo duraturo e inclusivo».