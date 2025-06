Giovedì s’insediano a Sanfront il nuovo sindaco Francesco Lombardo e la sua giunta

Il nuovo sindaco di Sanfront, Francesco Lombardo, 46 anni, geologo, s’insedia formalmente giovedì 5 giugno alle 18,30 quando è stata convocata la prima seduta di Consiglio dopo il voto amministrativo del 25 e 26 maggio.

Una volta giurata fedeltà alla Costituzione, Lombardo comunicherà la formazione della giunta, che – come da previsioni – non riserva sorprese e si basa sostanzialmente sui voti ricevuti dai candidati della sua lista “Insieme per Sanfront”.

Vicesindaco sarà Alessio Brondino, 32 anni, geometra, in passato esponente della minoranza, mister preferenza, che ha ottenuto 299 consensi personali.

Con lui, a far parte dell’esecutivo, Lombardo ha voluto – sia per i consensi che per l’equilibrio di genere all’interno dell’esecutivo –Sonia Beltrando, 51 anni, insegnante che di preferenze ne ha ricevute 138.

Con questo atto, dopo un anno di commissariamento, il Comune riprende il suo corso regolare pur mancando sui banchi del Consiglio un’opposizione.

È finita dunque l’era di Emidio Meirone, che oltre ad essere stato sindaco aveva ricoperto il ruolo di presidente dell’Unione montana: un personaggio che aveva segnato per qualche anno la vita politica della valle Po e visto sgretolarsi l’Unione.

Meirone, come si ricorderà, era stato bocciato dalle urne a giugno 2024 e, a seguito dell’invalidamento della consultazione amministrativa, il municipio era stato gestito per l’ordinaria amministrazione, in questo lasso di tempo, dal commissario prefettizio Marinella Rancurello.

Sarà interessante capire, nelle settimane a venire, come il nuovo corso di Lombardo vedrà Sanfront collocarsi rispetto agli equilibri politico-amministrativi dell’Unione montana, attualmente presieduta dal sindaco di Paesana Emanuele Vaudano e in larga parte da ricostruire.