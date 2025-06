Programmazione territoriale: oltre 60 sindaci a confronto nei territori di Langa e Roero per nuove prospettive di sviluppo locale

Si sono svolti nelle scorse settimane due importanti momenti di incontro presso la sede dell’Unione Montana Alta Langa e il Castello di Magliano Alfieri, dedicati all’avvio operativo di un percorso di programmazione territoriale partecipata nei territori del Cuneese, promosso dalla Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte insieme all’Istituto Universitario di Studi Europei.

Dopo un primo appuntamento nell’area torinese nei mesi scorsi, questi incontri hanno segnato un nuovo passo avanti nel lavoro di ascolto e costruzione condivisa avviato con le amministrazioni locali. Al centro, il confronto tra oltre 60 sindaci e amministratori locali che hanno dato voce alle esigenze delle comunità e alla volontà di attivare strumenti concreti per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori.

Numerosi gli interventi da parte delle amministrazioni, che hanno colto in questo percorso un’opportunità reale di accompagnamento nei processi decisionali e nella progettazione congiunta, con una visione orientata al lungo periodo. Presenti all’incontro anche il vicepresidente del Consiglio regionale della Regione Piemonte Franco Graglia, il Presidente dell’Istituto Universitario di Studi Europei, Piercarlo Rossi, e Davide Dellarole, responsabile del progetto.

«L’incontro è stata un’occasione significativa per avviare una riflessione strategica e condivisa sullo sviluppo del nostro territorio - ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia - . Un momento di confronto finalizzato alla raccolta di proposte, esperienze e progetti già attivi o in fase di elaborazione da parte delle amministrazioni locali. Per questo è stato molto importante, e li ringrazio, che sindaci ed amministratori abbiano partecipato, acquisendo così nuovi strumenti di intervento per valorizzare e far crescere ancora di più il nostro territorio».

«È fondamentale – ha dichiarato Piercarlo Rossi – che il mondo universitario, insieme alla Consulta europea del Consiglio regionale, sia al fianco dei territori e degli enti locali per supportarli nell’utilizzo efficace delle risorse europee destinate allo sviluppo. Come Istituto, siamo felici di mettere le nostre competenze a disposizione soprattutto delle aree più fragili, perché è proprio questa la nostra missione: contribuire a costruire futuro, partendo dalle comunità locali».

I lavori hanno posto le basi per lo sviluppo di un processo strutturato di programmazione partecipata, centrato sull’ascolto dei bisogni territoriali, la costruzione di partenariati strategici e la valorizzazione del capitale umano e professionale presente nei territori. Un modello che guarda lontano, con l’obiettivo di generare impatto duraturo e rafforzare la capacità progettuale degli enti, rendendoli protagonisti consapevoli e preparati delle trasformazioni in corso.