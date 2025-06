Volantini fascisti a Valdieri, Gribaudo (PD) all'attacco di Panta Rei. La replica: "Prendiamo le distanze. Noi facciamo politica in modo serio"

Sempre più teso il clima politico in vista del voto dell'8 e 9 giugno. A Valdieri sono stati diffusi dei volantini con slogan fascisti e l'invito a non recarsi alle urne, con il riferimento a Panta Rei, associazione culturale che si ispira ai valori di Fratelli d'Italia.

Non si fa attendere la presa di posizione della deputata del Partito Democratico Chiara Gribaudo.

“I nostalgici del fascismo si riconoscono subito. Sono quelli che ripudiano i più basici principi della nostra democrazia, come la più bella azione di libertà che si possa compiere: andare a votare. I volantini di Pantarei, la destra identitaria di Fratelli d’Italia, comparsi sul nostro territorio in questi giorni con l'invito a non andare a votare al referendum ne sono un chiaro esempio”.

“Valdieri è la stessa cittadina in cui, in occasione del 25 aprile, il sindaco si era permesso di definire divisiva un’iniziativa per la ricorrenza. Non mi stupisce che con un clima politico del genere, locale e nazionale, alcuni nostalgici si sentano autorizzati a invitare a non andare a votare e a riprendere parole che insultano il nostro Stato democratico. La sola risposta che come antifascista mi sento di dare è: l’8 e il 9 giugno andiamo a votare, rimandiamo i loro volantini, con una matita e le schede elettorali, al mittente” conclude.

Non ci stanno, però, i vertici di Panta Rei, che prendono le distanze dai volantini e soprattutto dal contenuto.

Il vicepresidente Maurizio Paoletti sottolinea come l'associazione culturale Panta Rei nulla abbia a che fare con il volantino inviato a tutte le testate dalla Gribaudo. "Valuteremo le azioni necessarie a tutela del buon nome dell'associazione. Quel volantino ha un chiaro intento diffamatorio verso Panta Rei, che non ha mai preso posizione sul referendum né non lo farà. Ognuno faccia quello che si sente, liberamente".

Stessa posizione da parte del sindaco di Valdieri, Guido Giordana, citato dalla Gribaudo. Giordana è segretario dell'associazione e, come Paoletti, ha preso totalmente le distanze dai volantini e dal loro contenuto.

"Non ne sapevo niente - commenta. Comunque sia, dico alla Gribaudo che noi facciamo una politica seria. Cose come queste non appartengono al nostro stile. Quando dobbiamo prendere posizione su qualcosa, ci mettiamo la faccia".