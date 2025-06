Urologi dell’ospedale di Savigliano a congresso a Napoli

L’Urologia dell’ospedale SS. Annunziata di Savigliano è stata presente, con la partecipazione del direttore di struttura Pietro Coppola e del collega Paolo Mondino, al congresso nazionale dell’associazione urologi italiani (Auro) a Napoli.

Nel corso dell’evento, nella sessione chirurgia semi-live del 17 maggio, gli urologi dell’ospedale di Savigliano hanno presentato l’ultima innovazione nel trattamento endoscopico della calcolosi renale con camicia ureterale flessibile in aspirazione, utilizzata al fine di ottimizzare il trattamento della calcolosi renale complessa. In tal modo si riducono le tempistiche operatorie, la pressione intra renale e la percentuale di reinterventi per calcolosi residua post trattamento laser.