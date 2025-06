Alba, il liceo classico Govone si apre alla città

I licei Govone e Gallizio festeggiano la fine di un anno ricco di formazione di alto livello, di iniziative culturali, di collaborazioni con il territorio e con la città di Alba, della quale il nostro Liceo è sempre stato geograficamente e culturalmente al centro.



L’evento “Il Govone si apre alla città”, alla sua quarta edizione, è posto sotto il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Alba. Esso intende celebrare in un’unica mattinata tre diversi momenti importanti della vita dell’Istituto, tra arena del Teatro Sociale, Biblioteca Beppe Fenoglio e giardino storico del Liceo Classico.



Alle 9 il primo appuntamento: la consegna dei diplomi di conclusione del triennio biomedico e degli attestati delle annualità intermedie. La sperimentazione di Biologia con curvatura biomedica è giunta quest’anno al quarto anno e alla seconda classe di diplomati. Percorso trasversale aperto a tutti gli studenti del triennio del liceo classico, il Biomedico è una delle eccellenze del Govone, unica scuola del Cuneese con il liceo classico-scientifico Peano Pellico, ad avere ottenuto l’ambita autorizzazione ministeriale. Quest’anno le lezioni sono state tenute, oltre che dalla storica coordinatrice didattica prof.ssa Susanna Aluffi, da diversi medici di prim’ordine prestati dalla ASL CN 2 e coordinati dal Presidente dell’Ordine dei medici di Cuneo Sebastiano Cavalli e dalla coordinatrice medica Elisabetta Benedusi. I medici che si sono alternati nelle lezioni pomeridiane di preparazione ai 4 test annuali previsti dalla sperimentazione sono le dott.sse Benedusi, Bisi, Capaldo, Fanan, Pizzorno, Stefani e i dottori Aluffi, Buda, Della Corte, Dotta, Massarengo, Naddeo e Visca. Il prof. Paolo Leombruni, Presidente del corso di laurea in medicina dell’Università di Torino, terrà una lezione sul rapporto medico-paziente, subito dopo i saluti istituzionali e una breve esibizione del Coro Anna Maria Alessandria.



Dalle 10 il secondo momento della mattinata: la consegna dei diplomi Esabac di tre annualità, dal 2022 al 2024, ai diplomati del prestigioso corso del liceo classico a curvatura internazionale, che permette agli studenti che lo conseguono di avere doppio diploma italiano e francese. La consegna sarà preceduta da una lezione del Prof. Michele Mastroianni, Ordinario di Letteratura Francese all’Università del Piemonte Orientale, sul tema dell'importanza della formazione classica e umanistica più in generale, congiuntamente con le competenze linguistiche in chiave internazionale.



Alle 11 avremo il terzo momento, con la premiazione degli studenti più meritevoli che hanno conseguito borse di studio offerte da importanti enti cittadini, come la Fondazione Ferrero, e privati che hanno intrecciato la loro storia familiare con le nostre due scuole, come la famiglia Fenoglio e Riccomagno (Classico), e la famiglia Boggione (Artistico).



A terminare un aperitivo sarà offerto a tutti i convenuti nella bella cornice del porticato e giardino storico del liceo Classico.

“Si tratta di un evento che vuole celebrare il rapporto tra l’Istituto Govone, Alba e il suo territorio - afferma il preside Roberto Buongarzone - una festa che vuole anche confermare la centralità della scuola nel tessuto dei rapporti sociali, culturali ed economici del territorio. Noi ci sentiamo una comunità che costruisce legami, che difende saperi indispensabili e rinforza la capacità di pensare dei giovani che le famiglie ci affidano. Ringrazio anche i partner storici del nostro Istituto: la Fondazione CRC, l’Ordine dei Medici di Cuneo, Alliance Française Cuneo, Cambridge English Qualifications, la Fondazione Ferrero, l’Associazione ex-allievi del Liceo Classico e il Centro Studi Beppe Fenoglio.”