La Scuola Forestale compie 40 anni e guarda al futuro: operatori forestali custodi del nostro ambiente

Ormea si prepara a celebrare un importante traguardo: a partire da settembre 2025 e per tutto l'anno scolastico, la Scuola Forestale di Ormea festeggerà i suoi primi 40 anni di attività. Quattro decenni dedicati alla formazione di cittadini consapevoli e professionisti qualificati, capaci di gestire e tutelare in modo responsabile il nostro patrimonio ambientale.

Nata nel 1985, la Scuola Forestale ha formato generazioni di studenti provenienti da tutta Italia – dal Piemonte alla Lombardia, dalla Liguria alla Valle d'Aosta, fino alle Marche – creando un legame indissolubile tra l'Alta Valle Tanaro e centinaia di comunità. In un'epoca di crescente preoccupazione per il clima e la sostenibilità, l'approccio della Scuola si rivela più che mai attuale: riscoprire i valori locali per una gestione consapevole delle risorse.

Le celebrazioni del quarantennale saranno l'occasione per valorizzare la figura cruciale dell'Operatore Forestale. Attraverso un ricco calendario di eventi, incontri, podcast e la pubblicazione di un libro, si punterà a mettere in luce il ruolo fondamentale di questi professionisti nella conservazione degli ecosistemi, nella promozione della biodiversità e nella lotta al cambiamento climatico. Il progetto mira inoltre a far conoscere le competenze e le pratiche sostenibili insegnate a Ormea, incoraggiando un maggiore rispetto per l'ambiente e stimolando l'interesse verso le carriere nel settore forestale. Sarà un percorso che, unendo le tecniche tradizionali con le tecnologie più innovative, permetterà di comprendere il valore dell'intera filiera del legno e l'importanza di una pianificazione integrata per un futuro più verde.





IL RICORDO

Se avete immagini, ricordi, testimonianze della vostra Storia con la nostra Scuola scriveteci all'indirizzo 40annisf@barufficevaormea.it

Gli ex studenti, ex docenti e tutti coloro che hanno contribuito ad arricchire le nostre radici sono invitati a collaborare



LA RACCOLTA FONDI - Crowdfunding



Per l’organizzazione degli eventi la Scuola Forestale ha aperto un crowdfunding sulla piattaforma IDEARIUM del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con IDEARIUM il donatore ha a disposizione diverse modalità di pagamento, tra cui l’utilizzo della carta di credito, del bonifico o dei moderni sistemi di pagamento (Satispay, PayPal, POSTE Pay, Bancomat, VISA, VISA electron, IConto, American Express, Maestro Mastercard). L’accesso è consentito con SPID o CIE .



Nel caso di donazione da parte di persone fisiche, le stesse sono detraibili sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies, del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Nel caso di donazione da parte di persone giuridiche, le stesse sono deducibili unicamente in favore della sola persona giuridica ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. o-octies, del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, pena l’applicazione di sanzioni al legale rappresentante che intende beneficiare dei vantaggi fiscali contrariamente a quanto previsto dalla norma.



LINK: https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/progetti/83943/dettaglio