Bocce: due bronzi per l’Auxilium Saluzzo ai campionati italiani a coppie di petanque

La specialità petanque ha dominato nello scorso fine settimana, in casa Auxilium Saluzzo. Presso il sodalizio bocciofilo del presidente Pieraldo Moine, si sono tenuti i campionati italiani di petanque, con cinque titoli italiani in palio.

L’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo conquista due medaglie di bronzo, nella categoria B: per gli uomini con Nicolò Moine ed Ivo Giaime, per le donne con Marina Marchetti e Graziella Bellino.

Relativamente ai titoli italiani, nella categoria A, uomini Davide Laforè e Daniel Bresciani della Vita Nova, per le donne Vanessa Romeo e Patrizia Barrese Ab Genovese. Per la categoria B, per gli uomini , il Nus di Aosta con Mattia Mana ed Ezio Fassi e per le donne con Lucia Gerbotto ed Antonella Biarese della La Bisalta. Per la categoria C, Assunto Bresciani e Luigino Bresciani della Bovesana.

Presenti alla cerimonia di premiazine, per il Comune di Saluzzo l’assessore allo sport Enrico Falda, mentre la Federbocce era rappresentata con il consigliere nazionale Claudio Vittino, il presidente regionale piemontese Giorgio Roetto ed il delegato provinciale cuneese Walter Ambrogio.

La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Saluzzo e Terres Monviso. Direttore di gara Diego Armando, con la collaborazione di Marco Voglino, Massimo Pellegrino, Mario Giordanengo e Bruno Costamagna. Per la parte tecnica, Costamagna con Marco Alberti, responsabile della kermesse.

Lunedi 2 giugno, nelle due competizioni nazionali, successo per gli uomini dell’Enviese, con Alan Derossi e Saverio Amormino, e per le donne, Valle Maira Dronero, con Norma Missenti e Graziella Casana.

Per la specialità volo, nella prima selezione ai campionati italiani femminili, nella prova individuale, si qualifica per la kermesse nazionale la giocatrice Serena Traversa.