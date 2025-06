Calcio Serie C: il Bra ripartirà da Sestri Levante ma non sono escluse nuove soluzioni nelle prossime settimane

Partirà da Sestri Levante l'avventura del Bra nella Serie C 25/26.

L'accordo raggiunto tra la società giallorossa, l'US Sestri Levante (gestore dell'impianto) ed il Comune ligure risolve un nodo di prioritaria importanza ai fini dell'iscrizione dei giallorossi, da perfezionare entro venerdì 6 giugno.

Nella relativa e corposa documentazione richiesta Il Bra ha potuto indicare il "Giuseppe Sivori" come stadio delle partite casalinghe, sistemando un tassello necessario vista l'indisponibilità del Bravi fino a data da destinarsi per lavori di adeguamento alla categoria professionistica.

Rimangono in piedi, tuttavia, altre soluzioni, percorribili nelle prossime settimane. Alessandria, per esempio, ipotesi parsa fin dal primo momento la più verosimile, anche e soprattutto per semplici motivi di vicinanza geografica. Martedì 10 scadrà il bando per la gestione del Moccagatta e potrebbero aprirsi nuovi scenari. Interessante anche l'idea Venaria, dove sorgerà il nuovo Centro Tecnico Federale FIGC – LND, omologato anche per la C.