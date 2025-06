TeamGym: talento e impegno portano al successo

Le giovani atlete del New Twirling Bra Alice Saracco, Melissa Franco, Bianca Mamino e Miryam Cingolani seguite dall’allenatrice Francesca Ruffinengo, hanno fatto autentiche "scintille" nella tappa di gara in quel di Conselice salendo sul gradino più alto del podio per la disciplina sportiva del teamgym conquistando il 1° posto nella categoria "open livello L3" per un successo ottenuto sbaragliando formazioni avversarie storiche e di maggior esperienza.

"Son davvero soddisfatta di questo brillante risultato", afferma il presidente Rosangela Tibaldi, che prosegue: "Tanto il lavoro profuso da questo team agonistico che con il risultato ottenuto ha dato evidenza di capacità e competenza e son certa che in futuro arriveranno risultati prestigiosi per la città di Bra visto anche le diverse atlete che nella categoria "giovani 1" ben coordinate dal tecnico Roberta Mattalia, al loro primo anno in questa nuova e bella avventura sportiva, hanno dimostrato impegno e sana determinazione alla base di nuovi successi".

Ora questo bel gruppo di atlete si sta preparando per le prossime sfide, in particolare la finale di Cesenatico che si svolgerà a breve nel fine settimana del 6-8 Giugno: cos'altro aggiungere se non un caloroso e sentito "in bocca al lupo!"