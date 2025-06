Tennis: buone prove per i giovani della VTT nei circuiti regionali

La “cantera” della VTT di Lagnasco si è confermata protagonista nel fine settimana da poco concluso che ha visto andare in scena il Master regionale del FITP Junior Program presso il circolo Rivoli 2000. Sono stati in sette i giocatori della VTT ad aver partecipato grazie alla qualificazione conquistata nelle diverse tappe provinciali. In particolare, merita un applauso Giulio Mellano (2018) che ha vinto nella categoria RED.

Così la classe 2017 Ginevra Demarchi che è arrivata seconda nella categoria Orange. Le altre racchette della società lagnaschese presenti all’appuntamento portano i nomi di Adriana Pall (categoria Supergreen), di Beatrice Caffaro (Categoria Orange), di Umberto Ferrato e Filippo America (categoria RED) e ancora di Tommaso Candellero (categoria Orange): "Una conferma - sottolineano i dirigenti della VTT - del valore della nostra Scuola Tennis e del grande impegno dei ragazzi che sanno abbinare le note dell'agonismo a quelle del divertimento, entrambe essenziali in questa fase di crescita, tanto tecnica quanto personale".

Sabato scorso si è chiuso sui campi del Country Club Cuneo il circuito regionale giovanile Dunlop. Lorenzo America ha chiuso con un ottimo secondo posto nella categoria under 10.

Sabato prossimo scatterà sempre sui terreni di gioco della VTT di Lagnasco, presso il Tennistadium, il Trofeo Karhu, limitato ai 3.1. Previsti i tabelloni di singolare maschile e femminile, quelli di doppio maschile e femminile. In programma anche il draw di doppio misto. A oggi già toccate 215 iscrizioni, che si chiuderanno giovedì. Il torneo durerà fino a sabato 21 giugno.