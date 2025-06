Valdieri: grande successo per il 2° Spring Camp di Ju-Jitsu del team Nishizawa

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno si è tenuta a Valdieri la seconda edizione dello Spring Camp del Dojo NISHIZAWA, ormai storica palestra di Ju-Jitsu operante nella provincia Granda.

Hanno preso parte all'evento una trentina di allievi dell'associazione, provenienti dalle sedi di Trinità e di San Rocco Castagnaretta.

I piccoli Jutsuka si sono visti catapultati nella realtà di un “ritiro di squadra”, iniziato il sabato pomeriggio con una grande lezione di Ju-Jitsu tutti insieme presso la palestra comunale: hanno quindi avuto modo di allenarsi e confrontarsi con ragazzi e ragazze di altri corsi. A seguire la cena e giochi di squadra. La domenica mattina si è tenuta una camminata degli atleti con i genitori, da Valdieri fino al santuario della Madonna del Colletto. Il tutto si è concluso con un pranzo condiviso con i genitori presso la struttura dell’oratorio di Valdieri.

Il weekend ha permesso a tutti gli atleti, in primis, di stringere nuovi legami e amicizie, in un ambiente sereno, il tutto con alla base una passione comune: quella per le arti marziali.

Allo stesso tempo hanno dovuto confrontarsi con cosa vuol dire condividere tempo e spazi con tanti altri ragazzi, confrontandosi con abitudini, caratteri e personalità differenti dalle proprie. Un bel modo per capire cosa vuol dire crescere come atleti e come parte di un gruppo.

Si ringraziano per la riuscita della manifestazione i genitori, la parrocchia di Valdieri per l’organizzazione e i locali, il comune di Valdieri per la palestra, la Cassa di Risparmio di Fossano e Olocco VDL per l’acquisto di materiale sportivo.