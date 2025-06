A Cuneo torna "Too Dog Too Go", l'evento solidale dedicato ai cani accuditi dalla LIDA

Giovedì 12 giugno Cuneo ospiterà la seconda edizione di “Too Dog Too Go”, l’evento solidale a favore dei cani accuditi dalla sezione L.I.D.A. (Lega Italiana dei Diritti dell’Animale). Una serata pensata per sensibilizzare, coinvolgere e sostenere concretamente gli ospiti del rifugio di Via Torino 78. A ospitare l’iniziativa sarà ancora una volta il NUoVO di Cuneo, partner dell’evento per il secondo anno consecutivo.

Il format, semplice e conviviale, si fonda su tre parole chiave: mangia, gioca, aiuta. Mangia: con una donazione di 15 euro, sarà possibile gustare un panino a scelta tra hamburger o vegetariano, accompagnato da una bibita o una birra. Gioca: novità dell’edizione 2025 è il Beach Bau, un torneo di beach volley 2x2 a iscrizione singola, in cui i compagni di squadra verranno sorteggiati ad ogni partita. In palio gadget per tutti i partecipanti e premi per i vincitori. Il torneo si svolgerà dalle 18 alle 21.Il contributo è di 15 euro. Aiuta: parte del ricavato sarà devoluta alla L.I.D.A. Cuneo per supportare le attività quotidiane del canile.

L’obiettivo della serata è soprattutto far conoscere le storie, le emozioni e le unicità dei cani ospitati: “Ogni zampa conta” (la loro e la vostra) è il messaggio che i volontari vogliono lanciare, raccontando il rifugio non solo come un luogo di passaggio, ma come un’opportunità di rinascita.

È possibile partecipare alla cena, al torneo, o a entrambi gli appuntamenti, prenotando tramite questo link.

Per aggiornamenti, storie e contenuti dedicati, si possono seguire le pagine social di L.I.D.A. Cuneo su Instagram e Facebook.