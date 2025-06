Raduno motociclistico a Costigliole Saluzzo

Domenica 15 giugno avrà luogo, a Costigliole Saluzzo, la terza edizione del “Motoincontro Valli Saluzzesi”, raduno motociclistico aperto ad ogni tipo, età e marca di moto.

Per il terzo anno consecutivo torna il raduno fortemente voluto dal costigliolese Valter Genre, che ha organizzato la prima edizione con l’aiuto di alcuni ex componenti del Team Cross Gil, Moto Club costigliolese che nei primi anni settanta raggruppava oltre cento conduttori, suddivisi nelle varie specialità del motociclismo.

La A.T. Pro Loco Costigliole Saluzzo ed un pool di sponsor anche in questa terza edizione hanno accordato il loro supporto a Genre e compagnia.

Questo il programma della manifestazione, che verrà animata dallo speaker Doriano Mandrile:

Ore 8,00 ritrovo in Via Vittorio Veneto per le iscrizioni. Seguirà, alle ore 9,30, la sfilata del Complesso Bandistico Santa Cecilia di Costigliole Saluzzo.

Alle ore dieci vi sarà la benedizione delle moto, impartita dal Biker Don Claudio, presidente del Moto Club Agnel, dopodiché il gruppo degli iscritti si dirigerà verso il Rifugio Melezè di Bellino per un tour in Valle Varaita, rientro a Costigliole Saluzzo, con parco chiuso nella centrale Via Vittorio Veneto.

Alcuni degli ex soci del M.C. Team Cross Gil

Verso le ore 13,15 è previsto, per chi lo desidera, il pranzo, dal costo di 20,00 euro, preparato dalla gastronomia “Sale e Pepe”, che prevede il seguente menu: frittata, insalata russa, ravioles Val Varaita, budino, acqua e birra Kauss.

Alle ore 15,30 del pomeriggio vi sarà la sfilata e l’esibizione degli “Alfieri Sbandieratori Musici di Costigliole d’Asti”.

Con l’iscrizione al raduno, il cui costo è di 10,00 euro a moto, più 5,00 euro per l’eventuale passeggero, si avrà diritto ad una borsa contenente l’adesivo della manifestazione, una bottiglietta di acqua Eva, un succo di frutta, tisane, buono colazione ed aperitivo. Gadget e pranzo saranno garantiti per i primi 120 iscritti.

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi ai seguenti contatti: 3356898285 (cellulare e Waths App, mail atpcostigliolesaluzzo@gmail.com - social Pro Loco Costigliole Saluzzo.

Saranno presenti alla manifestazione piloti di ieri e di oggi, sia dell’ex Team Cross Gil, che di altri club.