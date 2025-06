Adrenalina e scenari mozzafiato, torna la Valle Stura Skyrace: sabato 21 giugno la seconda edizione

Sabato 21 giugno torna la Valle Stura Skyrace, seconda edizione dell'evento di skyrunning ad Argentera.

La gara si svolge nel cuore delle Alpi Cozie, con partenza e arrivo a Bersezio.

Due i percorsi:

- Skyrace: 24 km con 2150 m di dislivello positivo. Percorso tecnico con tratti esposti, catene e cancelli orari severi.

- Skytrail: 20 km con 1400 m di dislivello positivo. Meno tecnico, ma comunque impegnativo, adatto anche a chi si avvicina allo skyrunning.

Entrambe le gare attraversano paesaggi alpini suggestivi: laghi di Roburent, creste, pietraie e le fortificazioni del Vallo Alpino.

Partenza alle 10:30 da Piazzale Corpo degli Alpini, Bersezi

Ritiro pettorali: sabato 21 giugno, dalle 8 alle 9:30 presso il piazzale degli impianti sciistici in località Bersezio.

Iscrizioni: aperte fino al 18 giugno su Wedosport: iscrizioni.wedosport.net

Circuiti: Skyrunner® National Series 2025 e ITRA National League Italy 2025.

Premi: premi in denaro per la Skyrace, materiale tecnico per lo Skytrail e premi a sorteggio per tutti, pubblico compreso.

L'evento è sostenuto da Crc, Regione Piemonte e Unione Montana Valle Stura.

Sito ufficiale: www.vallesturaskyrace.com

Email: vallestura.skyrace@gmail.com

Instagram: @valle_stura_skyrace