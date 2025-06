Arriva da Lucca il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

Cambio della guardia alla guida del Comando provinciale Vigili del Fuoco, dove per lunedì 9 giugno è atteso l’insediamento di Calogero Daidone.

Classe 1961, originario di Palermo, ingegnere, Daidone fa parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1990. Dal 2013 è primo dirigente. Ha trascorso 23 anni a Sondrio, prima come vice e poi come comandante provinciale per poi operare in Liguria e in Toscana, tra La Spezia, Massa Carrara e dal 2021 a Lucca.

Sostituisce il reggente Mario Abate, che dal 1° febbraio scorso, dal pensionamento di Corrado Romano, guida il Comando a scavalco con l’incombenze di comandante della sede di Varese.