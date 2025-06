Assemblea annuale per il Centro Studi Beppe Fenoglio: si chiude il quinquennio del Centenario

Il Centro Studi Beppe Fenoglio si prepara ad Alba a un momento di bilancio e rinnovamento. L’assemblea annuale dei Soci è convocata per giovedì 12 giugno alle ore 18, presso la Sala Comunale intitolata a Teodoro Bubbio, recentemente omaggiato come sindaco della Liberazione.

All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 2024, anche la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che subentrerà a quello attuale, presieduto da Riccardo Corino e composto da Edoardo Borra, Filippo Ghisi e Luciano Marengo. Tra i punti previsti anche la determinazione del numero dei componenti, la nomina del revisore dei conti e la definizione del relativo compenso.

L’assemblea sarà anche occasione per un momento di riflessione sul lavoro svolto, attraverso la relazione della direttrice Bianca Roagna, che guiderà i Soci in un percorso tra le attività promosse dal Centro negli ultimi cinque anni. Un periodo segnato in particolare dalla stagione del Centenario Fenogliano, che ha visto Alba e il territorio impegnati in un’intensa operazione culturale, scientifica e civile dedicata alla figura di Beppe Fenoglio.

L’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio", promossa dal Comune di Alba e sostenuta da una rete di Soci pubblici e privati, è oggi un punto di riferimento per la ricerca, la divulgazione e la tutela del patrimonio letterario e culturale albese. In quanto Ente del Terzo Settore, opera senza scopo di lucro perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.