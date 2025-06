Esercito, il 32° genio della brigata alpina Taurinense si esercita con la Legione Straniera

Si sono concluse nei giorni scorsi in Provenza una serie di attività addestrative che hanno visto protagoniste unità del 32º Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano e del 2^ Régiment Étranger du Génie della 27a Brigata di fanteria da montagna francese.

Per sei giorni, i militari di entrambe le unità hanno operato in condizioni di massimo realismo, con l’obiettivo di consolidare la capacità di vivere, muovere e combattere all’interno di scenari complessi e ad alta intensità.

I genieri alpini e i legionari hanno affrontato un itinerario tattico di oltre 120 km con uno sviluppo verticale di circa 2500 metri.

In particolare, le attività condotte hanno spaziato dalla pianificazione e condotta di operazioni tattiche a livello squadra e plotone al superamento di ostacoli, dalla ricognizione di itinerari alla realizzazione di caposaldi, fino alle sessioni di tiro con armamento individuale.

Il contesto montano e le condizioni meteorologiche complesse hanno reso l’addestramento ancora più impegnativo, offrendo al tempo stesso un’opportunità preziosa di scambio professionale e di crescita reciproca tra le unità italiane e francesi, attraverso il confronto dei metodi di combattimento in ambiente montano e delle tecniche e procedure proprie dell’Arma del Genio.

Gli alpini della “Taurinense” e gli Chasseurs della 27a sono periodicamente impegnati in addestramenti congiunti su entrambi i versanti dell’arco alpino, che vedono anche lo svolgimento di esercitazioni annuali come la “Cerces”.

La collaborazione tra l’Esercito Italiano e quello francese si inseriscono nel progetto del Comando Brigata bi-nazionale - un’unità mista, non permanente, adattabile all'assolvimento di missioni in ambito internazionale che raccoglie in sé l'expertise di due unità – la “Taurinense” e la 27a brigata transalpina - specializzate ad operare in quota, in ambienti ostili ed in scenari ad elevata intensità, potendo costituire anche la forza di schieramento iniziale di un contingente più ampio.