Gli studenti del NorthWest Arkansas Community College Brightwater diplomati ad Alba Accademia Alberghiera

Mercoledì 4 giugno con la cerimonia di graduation si è conclusa l’esperienza dei 13 studenti americani del NorthWest Arkansas Community College Brightwater: A Center for the Study of Food, che hanno portato a termine con successo il corso di Alta Formazione “Piedmontese Heritage: Traditional Flavors and Techniques” di Alba Accademia Alberghiera, la divisione di Apro Formazione dedicata alla formazione enogastronomica e turistica.

Accompagnati dallo Chef Instructor Pianalto, gli studenti hanno vissuto due settimane intense di immersione culturale e gastronomica nel cuore delle Langhe, partecipando a un programma formativo interamente dedicato alla biodiversità agricola italiana, alle tecniche tradizionali di cucina piemontese e alla centralità della cultura locale nel panorama enogastronomico del nostro Paese.

Durante il corso gli studenti statunitensi hanno preso parte a numerosi laboratori pratici. Sotto la guida dello Chef di Alba Accademia Alberghiera Paolo Taricco hanno approfondito la preparazione della pasta fresca tipica del territorio, ovvero i tajarin al ragù e i ravioli al plin, due primi piatti che esprimono al meglio l’identità gastronomica piemontese.

Il gruppo ha poi effettuato una serie di visite didattiche presso realtà d’eccellenza del territorio: l’Herb Garden dello Chef stellato Enrico Crippa, la storica Azienda Agricola Cascina Barroero specializzata nella produzione di nocciole e La Granda, punto di riferimento per la valorizzazione della Razza Bovina Piemontese.

Un’esperienza, quest’ultima, particolarmente significativa per gli studenti americani visto che molti sono iscritti al programma di Artisanal Butchery di Brightwater che li prepara alle tecniche di macelleria artigianale, alla produzione di salumi e alla gestione delle attività di vendita al dettaglio. La possibilità di approfondire la filiera della Fassona Piemontese, una delle carni più pregiate, direttamente con i professionisti di La Granda, ha rappresentato un’opportunità didattica unica, in perfetta sintonia con gli obiettivi del loro programma di studi.





Non è un caso che i college e gli studenti nordamericani investano una parte importante del proprio budget annuale nei nostri programmi internazionali: la formazione enogastronomica italiana, fondata su solide basi culturali e tecniche, continua a essere un punto di riferimento per chi desidera costruire un futuro professionale solido e consapevole nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza.

La consegna degli attestati è avvenuta alla presenza del Presidente Paolo Zoccola e del Direttore Generale Antonio Bosio che hanno sottolineato come Alba Accademia Alberghiera, grazie ad una rete di partner di eccellenza attiva su una serie di progetti formativi e di scambio in diverse parti del mondo e al know-how progettuale, negli ultimi due anni abbia visto aumentare sul mercato internazionale l’apprezzamento e il successo dei suoi format di altissimo profilo.

Esperienze come quella di Brightwater confermano quanto sia importante continuare a investire nell’internazionalizzazione della formazione, costruendo ponti culturali ed educativi attraverso il linguaggio universale della cucina.

Con questo obiettivo Alba Accademia Alberghiera è già pronta ad accogliere per 2 settimane dal 23 giugno 12 studenti con il loro chef instructor dall'Austin Community College, uno dei più importanti degli Stati Uniti con circa 70.000 studenti iscritti in 11 diversi campus sparsi nelle principali città del Texas.