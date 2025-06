Mondovì premia gli ex dipendenti comunali in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica [FOTO]

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Mondovì, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, ha reso omaggio agli ex dipendenti comunali. Un'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione, che è diventata ormai un'apprezzata tradizione.

Quest'anno le celebrazioni si sono svolte con una programmazione più ampia che nella giornata di oggi, giovedì 5 giugno, hanno visto la cerimonia di consegna delle medaglia presso la Casa delle Associazioni.

"Un modo per rendere omaggio a chi, con dedizione e professionalità, ha contribuito al buon funzionamento della macchina comunale nei rispettivi settori. A ciascuno di loro è stato conferiamo questa medaglia, un riconoscimento simbolico, come segno di gratitudine per l’impegno dimostrato nel corso degli anni al servizio della nostra Città" - ha detto il sindaco, Luca Robaldo, ricordando quanto in questi anni sia cambiato il sistema e il funzionamento degli enti pubblici, chiamati a fronteggiare tagli importanti anche a livello di personale.

A ricevere il riconoscimento soboi stati:

Maria Armenio , in servizio dal 01/07/1981 al 28/02/2021 nel settore Cultura - Politiche sociali.

Gabriella Daziano, ausiliaria presso l’asilo nido, dal 01/01/1995 al 31/03/2022.

Giancarlo Lanza , operaio tecnico, dal 01/02/1990 al 30/04/2023.

Agostino Beccaria, agente di polizia municipale, dal 16/10/1995 al 30/11/2023.

Roberto Cagno, operaio elettricista, dal 27/06/1989 e in servizio fino al 31/08/2024

Gianpaolo Franceschinis , operaio tecnico, dal 16/01/2009 fino al 31/12/2024

Pia Delbono , cuoca dell’asilo nido, dal 30/10/1995 al 28/05/2024

Assente per motivi personali Ileana Ravera, educatrice dell’asilo nido, dal 03/09/2007 al 31/01/2023.

La giornata è proseguita con l’evento “Madri di libertà: le costituenti italiane. Storie di impegno e passione delle donne che hanno scritto la Costituzione” a cura dell’Istituto Arché di Mondovì e l’incontro “Dialoghi costituenti: valori e principi tra passato e futuro” con la giornalista de “La Repubblica” Cristina Palazzo in dialogo con il professor Stefano Sicardi.

"Oggi più che mai allora siamo chiamati ad omaggiare le donne e gli uomini della Costituente, che grazie al loro acume e alla loro lungimiranza hanno gettato le basi della nostra storia. Una storia fatta di diritti e solidarietà. Una storia di cui dobbiamo essere fieri e orgogliosi perché, come ci ricorda De Gregori, “la storia siamo noi, nessuno si senta escluso”. Con queste parole il sindaco di Mondovì, il sindaco ha ricordato i valori fondanti della Repubblica che ha consentito a tutto il Paese di progredire nella scienza, nell’industria, nelle arti e nella cultura, permettendoci soprattutto la difesa della pace, della legalità e della democrazia.

In serata l'ultimo evento per le celebrazioni della Festa della Repubblica: alle 20.30 presso il giardino del Polo delle Orfane, ancora, concerto della Banda Musicale di Mondovì con annessa consegna delle pergamene agli ex sindaci del Comune di Mondovì dal dopoguerra ad oggi. A partire dalle ore 21.15, infine, sempre nel giardino del Polo delle Orfane, spazio al dibattito “Votiamo informati” pensato per approfondire i referendum dell’8 e del 9 giugno prossimi. Sotto la moderazione di Cristina Palazzo de “La Repubblica”, allora, si confronteranno esponenti del Consiglio regionale del Piemonte e del Parlamento italiano.