Bra, ora il salto è realtà: depositata la documentazione per l'iscrizione alla Serie C

Una data da segnare con il circoletto rosso nel calendario della storia sportiva braidese. L'A.C. Bra ha annunciato di aver ufficialmente depositato presso la segreteria della Lega Pro a Firenze tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie C 2025-2026, completando regolarmente tutti gli adempimenti normativi e finanziari previsti dal sistema delle Licenze Nazionali.

Con questo atto formale, il club giallorosso conferma la sua promozione nei professionisti, un traguardo storico per la città di Bra e per tutta la provincia di Cuneo. Dopo stagioni di crescita costante in Serie D, culminate con un campionato da protagonisti, l’A.C. Bra corona un sogno atteso da decenni.

Non si tratta solo di un risultato sportivo: la promozione in Serie C rappresenta un salto di categoria epocale, che proietta il Bra in una dimensione calcistica nazionale. È la prima volta nella storia del club, fondato nel 1913, che i giallorossi accedono alla serie C unica. Un risultato frutto della programmazione societaria, della guida tecnica solida e del sostegno di una piazza calorosa, ma da sempre abituata alla discrezione e al lavoro silenzioso.

Il presidente, lo staff dirigenziale e tutta la squadra hanno lavorato per mesi, dentro e fuori dal campo, per trasformare un sogno in realtà. L’iscrizione ufficiale rappresenta ora l’inizio di una nuova avventura, ricca di sfide ma anche di opportunità per una società che intende mantenere la propria identità anche tra i professionisti.

Nei prossimi giorni sono attese le comunicazioni ufficiali da parte della Lega Pro, ma l’A.C. Bra può già considerarsi a tutti gli effetti una squadra di Serie C. E il campionato 2025-2026 segnerà l’inizio di una nuova era per il calcio braidese.