CBD, tra benefici reali e stretta normativa: cosa sta succedendo in Italia?

Negli ultimi mesi il dibattito sul CBD è tornato più acceso che mai. Da un lato c’è un mercato in espansione, sempre più affollato e sempre meno trasparente. Dall’altro, l’ennesima stretta normativa che, con il Decreto Sicurezza 2025, ha imposto un giro di vite durissimo anche su prodotti considerati finora innocui, come le infiorescenze di cannabis light.

Ma facciamo chiarezza: cosa distingue i diversi tipi di olio CBD? Perché si parla tanto di terpeni? E soprattutto: che senso ha vietare un prodotto che non fa male?

Isolato vs Full Spectrum: la vera differenza non è solo chimica

Abbiamo voluto approfondire la questione dell’olio con l’azienda Alchimi esperti nel settore da diversi anni. Il primo nodo da sciogliere riguarda capire le due differenti tipologie di olio CBD presenti sul mercato.

CBD isolato significa molecola pura: il cannabidiolo viene separato da tutti gli altri componenti della pianta, senza tracce di THC né di terpeni. Il risultato? Un prodotto “pulito”, ma privo di sinergie. È utile in contesti sportivi o

CBD full spectrum, invece, conserva tutto il profilo della pianta: oltre al CBD, ci sono anche altri cannabinoidi minori (CBG, CBC), tracce legali di THC e soprattutto terpeni, molecole aromatiche che contribuiscono all’effetto finale.

È grazie a questa combinazione che si parla di effetto entourage – una sinergia tra elementi naturali che potenziano i benefici del singolo composto.

Come si ottiene un olio CBD?

Semplificando:

Il full spectrum , può esser fatto con estrazioni meno “aggressive” e artigianali per mantenere il più possibile integro il profilo della pianta – la bravura non è solo nella fase estrattiva ma nelle tante fasi di preparazione della materia prima, che può essere di infiorescenze come di biomassa.

, può esser fatto con estrazioni meno “aggressive” e artigianali per mantenere il più possibile integro il profilo della pianta – la bravura non è solo nella fase estrattiva ma nelle tante fasi di preparazione della materia prima, che può essere di infiorescenze come di biomassa. L’isolato invece viene estratto solitamente tramite CO₂ supercritica, che già in parte elimina cannabinoidi minori e riduce di molto flavonoidi e terpeni, segue una fase di purificazione attraverso la cristallizzazione o cromatografia.

Negli ultimi anni, il prezzo dei cristalli di CBD è crollato: oggi un chilo può costare poche centinaia di euro e rende circa 1000 flaconi di olio al 10%. Questo ha incentivato la nascita di molte aziende che rivendono olio CBD senza mai toccare una pianta.

Alcune, sfruttando la poca chiarezza normativa, arrivano a etichettare come “full spectrum” un semplice olio vettore con CBD isolato, magari aromatizzato con terpeni di sintesi destinati ad un uso cosmetico, rendendo il prodotto, meno sicuro.

Il ruolo dei terpeni: più di un aroma

I terpeni sono molecole aromatiche presenti in molte piante, inclusa la canapa, che contribuiscono al profilo olfattivo e – secondo numerosi studi – anche agli effetti terapeutici. Alcuni possono favorire il rilassamento, altri stimolare l’attenzione o avere effetti antinfiammatori.

Il problema? Spesso nei prodotti industriali vengono persi durante l’estrazione o aggiunti dopo, a volte in forma sintetica o da oli essenziali non destinati al consumo orale. È importante saper distinguere: un olio full spectrum ben fatto contiene terpeni naturali e in percentuali fisiologiche. I mix “personalizzati”, invece, possono essere inefficaci o addirittura rischiosi se non regolamentati.

Decreto Sicurezza 2025: un colpo basso alla filiera

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile, il Decreto Sicurezza 2025 ha imposto il divieto assoluto di coltivazione, trasformazione e vendita delle infiorescenze di cannabis light, a prescindere dal contenuto di THC.

Una misura che ha spiazzato l’intero settore.

Fino ad allora, la legge 242 del 2016 permetteva la coltivazione e commercializzazione di canapa con THC entro lo 0,2% (con tolleranza fino allo 0,6%). Le infiorescenze erano legali, benché non esplicitamente citate per uso ricreativo. Ora tutto è stato azzerato, e chiunque le venda o le produca rischia sanzioni pesanti.

Un danno economico e culturale

Il risultato? Migliaia di piccole imprese si sono trovate fuorilegge da un giorno all’altro. Coltivatori, trasformatori, rivenditori e professionisti del settore – tutti penalizzati – anche quelli che trattano solo i cristalli, perché comunque sempre da infiorescenze derivano. Mentre il mercato estero continua a prosperare.

Chi vuole acquistare infiorescenze light potrà farlo comunque, semplicemente rivolgendosi a produttori stranieri.

Ma non è solo una questione economica. È il messaggio implicito a essere sbagliato: vietare un prodotto che non sballa, non crea dipendenza e che, anzi, aiuta a dormire, a gestire l’ansia e ad alleviare il dolore, manda il segnale opposto: se lo vietano, allora fa male.

In realtà, il CBD è un composto naturale e sicuro, con comprovati effetti ansiolitici, antinfiammatori e analgesici. È utilizzato da milioni di persone per migliorare il benessere psico-fisico in modo dolce ma efficace.

















