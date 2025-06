Clinica Salzano e Tirone, con gli apparecchi invisibili attenzione al risultato e all'estetica [VIDEO]

Denti allineati, è una delle missioni a cui si dedica la Clinica Odontoiatrica Salzano e Tirone. Oltre che per motivi estetici le finalità del corretto posizionamento della dentatura trova ragione nella prevenzione per la salute.

Via via negli anni si è superata l'idea con cui si credeva che la correzione dentale attraverso dispositivi, come i tradizionali apparecchi fissi, fosse indicata solo per i bambini. A contribuire a questa evoluzione è stato l'avvento di nuovi sistemi invisibili.

GUARDA QUI IL VIDEO:



“Fortunatamente dal 2000 – spiega Stefano Salzano, socio fondatore - si è cominciato a sviluppare una nuova tecnologia basata sull'applicazione di piccole mascherine trasparenti. Di questo si avvale l'ortondonzia trasparente o anche conosciuta come invisibile azzerando quasi l'impatto visivo, pur conservando la propria funzionalità. Il tutto inizia, infatti, da una scansione dei denti e della bocca su cui un tecnico, appositamente formato, simula lo spostamento dei denti. Tramite la stampante 3D vengono riprodotte le mascherine secondo quei movimenti. Con il miglioramento dei materiali utilizzati per la produzione delle mascherine, oggi è possibile che vengano cambiate ogni settimana. Ogni trattamento è personalizzato e partendo da una simulazione dello studio del caso si può avere un'idea piuttosto precisa della sua durata. Una volta raggiunto il sorriso perfetto e sperato, attenzione però a proseguire con il mantenimento indossando una mascherina la notte per la stabilità nel tempo”.



L'apparecchio invisibile è adatto come detto per gli adulti, ma è altrettanto utile anche per i bambini. Ormai i risultati che consente di raggiungere sono equiparabili a quelli ottenibili con gli apparecchi tradizionali.



Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - direttore sanitario dott. Stefano Salzano, odontoiatra iscr. Albo odontoiatri n 488 di cuneo - Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone srl - p.iva 03301160044