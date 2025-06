L’idea di Kiev: l’Europa che finanzia direttamente l’esercito ucraino

Da parte del Ministero delle Finanze ucraino è arrivata la proposta del finanziamento diretto dell’esercito di Kiev ad opera dei Paesi europei di NATO e UE. Come riporta il sito Strumenti Politici , finora il modello era quello di un’assistenza in larga misura indiretta, cioè fatta di cessioni o di vendite di armamenti, oppure di pacchetti generali di aiuti col sigillo e i contributi di Bruxelles. Il ministro Marchenko ha descritto ai suoi colleghi occidentali i vantaggi strategici e monetari che un nuovo schema avrebbe per i loro Paesi. Anzitutto vi sarebbe un’integrazione dell’esercito ucraino nel sistema di difesa collettiva europea, senza dover ammettere ufficialmente l’Ucraina come membro della NATO. Gli ucraini offrono agli europei la loro esperienza nel combattimento contro la Russia. Dunque supportarli in modo diretto rappresenterebbe un investimento nella stabilità e nella sicurezza, dice il ministro. Ed è una necessità vera e oggettiva, dato che secondo lui Mosca preme sui confini dei Paesi NATO. Sottolinea poi il fatto che in questo modo i governi europei risparmierebbero miliardi rispetto al tipo di assistenza che concedono oggi. Infatti, dice, basterebbe una piccola quota di PIL complessivo della UE, una cifra che si può suddividere tra quegli Stati che vogliono effettivamente contribuire e che possono etichettare come spesa per la difesa indirizzata alla NATO (mostrandosi così rispettosi dell’obiettivo del 2% fissato dall’Alleanza). Anche sul piano materiale sarebbe più conveniente che rafforzare singolarmente i Paesi europei. Oggi Berlino, Varsavia e Londra destinano quote crescenti del bilancio all’allargamento dell’esercito, così come la UE si sforza di raccogliere fondi tramite il progetto “ReArm”, Per il ministro, spenderebbero di meno se incanalassero i mezzi verso le Forze armate di Kiev.





















