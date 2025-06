Estate a Bra: 80 appuntamenti in 12 settimane

Arriva la bella stagione e, con lei, un grande programma di eventi per vivere Bra, i suoi spazi e il suo vivace panorama culturale e di intrattenimento. Musica, mostre, festival, cinema, sport: 80 appuntamenti in 12 settimane, e non si dica che in città c’è nulla da fare.

Teatri principali degli eventi, gli spazi verdi dei giardini del Belvedere “Ettore Molinaro” e il parco della Zizzola, ma anche il cortile del museo di Palazzo Traversa e le sale affrescate di Palazzo Mathis, piazze, vie, quartieri e frazioni, per un’estate diffusa che non dimentica nessuno.

Grandi conferme e interessanti novità nel calendario braidese. Prosegue fino a fine giugno Aperitivo in consolle, che per la ventesima edizione si è vestito a nuovo, con un’unica musica in radiodiffusione. Si conferma uno degli appuntamenti di punta della stagione anche Artico Festival (12-14 giugno), che al parco della Zizzola presenta Celenza, Nina del Sud e Marco Castello, White Mary e OKGiorgio. Il parco più alto della città ospiterà poi il New Eden Festival, nuova rassegna musicale con il concerto dei Finley (21 giugno) e il dj set Krakatoa, con Samuel dei Subsonica e dj Pisti (22 giugno). Torna, con i suoi ospiti famosi e irriverenti, l’attesissimo Attraverso Festival, che nel suo decennale porterà a Bra Mammadimerda (16 luglio), Gianluca Gotto (24 luglio) e il maestro Goran Bregovic in concerto (25 luglio).

Il cinema sarà ancora all’aperto e sotto le stelle, dal 26 giugno al 14 agosto, con i migliori film d’autore degli ultimi tempi e una proiezione speciale, anteprima per il territorio, dedicata al leggendario “Le Macabre” (5 luglio), in un documentario con regia di Luca Busso e produzione di Stefano Sardo. Immancabile l’Opera in piazza del 1 agosto, con la Turandot di Puccini, e ancora musica con i concerti del progetto Mousikon (8 e 22 giugno, 5 e 29 luglio), le note d’Estate della Banda Giuseppe Verdi (20 giugno), il Festival Colline in musica (27 giugno) e la rassegna Suoni dalle Colline (12 luglio).

Dopo la grandiosa tappa del Giro d’Italia di due anni fa, Bra torna ad essere protagonista della carovana rosa, questa volta con la settima tappa del Giro d’Italia under 23 – Next Gen, in partenza da piazza Caduti per la Libertà il 21 giugno, e arrivo a Prato Nevoso. Benessere e sport sono al centro anche del Festival dello Yoga (7-8 giugno) e di Bicincittà (8 giugno). Tra le novità anche “Benvenuta diversità. Casa Pride Festival”, 9 appuntamenti dal 4 al 29 giugno all’insegna dell’inclusività, dell’accettazione di sé e dell’orgoglio queer.

L’arte sarà protagonista a Palazzo Mathis con “Cinque Atti”, la mostra personale dell’artista Vesna Bursich, che si terrà presso le sale dello storico Palazzo Mathis dal 7 al 29 giugno 2025. L’esposizione, visitabile con ingresso libero, si articola in cinque stanze, ognuna delle quali rappresenta un "atto" della ricerca artistica che ha caratterizzato l’ultimo decennio del lavoro della Bursich. Un viaggio esperienziale, attraverso opere che intrecciano pittura, installazioni e sperimentazioni materiche.

E ancora, Famiglie in Festa (8 giugno), cena soci Avis, musica e ballo con “La febbre del sabato sera” (21 giugno), le feste del quartiere Oltreferrovia (27 giugno) e delle frazioni Pollenzo (3-6 luglio) e Riva (31 luglio-4 agosto), incontri letterari a Palazzo (2 luglio), i Belvenerdì ai Giardini (11, 18 e 19 luglio), la magia delle marionette (26 luglio), la mostra internazionale canina (26-27 luglio) e la serata “A riveder le stelle” alla Zizzola (9 agosto).

