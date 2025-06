“Famiglie in festa” torna a Bagnolo: due serate per riscoprire il valore delle relazioni

Nicoletta Musso e Davide Oreglia terranno l'incontro su “L’arte del ricalcolo in coppia e in famiglia”

Il 6 e 7 giugno incontri, musica e testimonianze per coppie e famiglie nella chiesa di San Pietro in Vincoli, con riflessioni sull’arte “del ricalcolo in coppia e in famiglia” e un recital del Grande Coro Hope

Dopo l’edizione inaugurale del 2023, l’evento “Famiglie in festa” fa ritorno a Bagnolo Piemonte. Organizzato dalla fraternità pastorale di Barge e Bagnolo, è pensato come un’occasione speciale per offrire a coppie e famiglie un momento di respiro, riflessione e condivisione fuori dalla routine quotidiana.

Sono in programma due serate nella chiesa di San Pietro in Vincoli: venerdì 6 e sabato 7 giugno, entrambe alle 21, con ingresso libero.

Venerdì 6 giugno si terrà un incontro gratuito per coppie e famiglie dal titolo:

“L’arte del ricalcolo in coppia e in famiglia” tenuta da Davide Oreglia e Nicoletta Musso, sposi dal 1999 e genitori di cinque figli che vivono a Mondovì e si definiscono “artigiani delle relazioni”.

Hanno conseguito il Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia all’Università Lateranense e da anni si dedicano alla pastorale familiare, organizzando corsi e incontri in tutta Italia, sia in presenza che online, tramite un sito web e un canale YouTube.

“Nelle nostre giornate viviamo contesti che ci chiedono di ‘calcolare’ e ‘ricalcolare’- spiegano Davide e Nicoletta. - Figli che crescono, imprevisti, scelte da ripensare. Ci siamo chiesti: si può imparare a farlo alla grande? La risposta è sì, e vogliamo accompagnare le coppie in questo percorso con strumenti semplici e concreti”.

L’incontro sarà seguito da un rinfresco offerto a tutti presso l’Oratorio di Bagnolo Piemonte, dove sarà attivo anche il servizio di babysitteraggio, a cura degli animatori delle parrocchie.

Sabato 7 giugno, sempre alle 21, sarà protagonista il Grande Coro Hope della diocesi di Torino, con circa ottanta tra coristi e musicisti, che porterà in scena il recital musicale “Cominciò in Galilea”. Lo spettacolo offrirà uno sguardo coinvolgente sulla vita di Gesù, attraverso musica, parole, emozione e fede.

Nel corso della serata, spazio anche alla toccante testimonianza di una coppia del Sermig di Torino, che racconterà la propria esperienza di famiglia vissuta al servizio del prossimo.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il diacono Daniele Bertone al numero 334-1866029.