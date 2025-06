Scavalcamontagne, tour al via da Savigliano per promuovere il sentiero sul Maira

Quattro tappe in località sinora mai attraversate nel nuovo tour degli Scavalcamontagne. Saranno proprio le date inaugurali della tournée 2025, che partirà giovedì 12 giugno da Savigliano, all’insegna di spettacoli di teatro musicale, trekking e buon cibo. La compagnia di professionisti che da sei estati è protagonista sulle piazze dei paesi – quest’anno attraverserà 5 regioni, oltre 50 le date previste - prosegue con la sua originale formula, spostandosi da una località all’altra, zaino in spalla, in compagnia di turisti, residenti, camminatori.

Savigliano sarà la prima uscita lungo il Sentiero sul Maira, zona al centro di un progetto per sviluppare l’eco-turismo: “Vogliamo incentivare la crescita consapevole e sostenibile delle comunità della zona – spiegano all’associazione Le Terre dei Savoia, promotrice del progetto con Pro Villar e operatori turistici del Cuneese -: il raffinato intreccio tra la camminata escursionistica e lo spettacolo teatrale della compagnia è una perfetta metafora del sentiero, che vuole stimolare una fruizione lenta e responsabile del territorio”.

In piazza Turletti alle 21 (ora d’inizio di quasi tutti gli spettacoli), gli Scavalcamontagne proporranno a Savigliano “Se mi lanci non vale”, con regia di Gianfranco Vergoni, che ha debuttato l’anno scorso: lo stile è quello di un musical americano ambientato nella New York degli Anni 50, fra giocatori d’azzardo e agguerriti moralizzatori. Ingredienti: ritmo indiavolato, invenzioni a sorpresa e trovate esilaranti.

Venerdì 13 giugno nel Giardino dei Templari di Cavallermaggiore, toccherà invece – sempre con la regia di Vergoni – a una delle nuove proposte del 2025: “Ok, il pezzo è giusto”, che ricrea l’atmosfera di memorabili telequiz: in palio ci saranno brani che verranno eseguiti dal vivo dagli Scavalcamontagne. Ce ne sarà per tutti i gusti e al rock si affiancheranno proposte melodiche, arie liriche, canzoni partenopee.

Sabato 14 giugno, in via Carlo Costa, a Racconigi, sarà svelata la seconda novità della stagione: “Alzati e cammina”, una poetica e sognante riflessione sul senso intimo del cammino. Gli attori-cantanti degli Scavalcamontagne interpreteranno pellegrini, emigranti, vagabondi che narreranno storie di viaggio nella Locanda dei Passi Ritrovati.

L’ultima delle date sul Sentiero del Maira sarà domenica 15 giugno (questa volta con inizio alle 20) a Casalgrasso in piazza Donatori di Sangue, dove sarà proposto un cavallo di battaglia della compagnia: “Ricette e sinfonie”, ispirato a un libro di Montalbàn dove si gioca sul rapporto fra cibo ed eros.

Il sostegno dell’associazione Le Terre dei Savoia a questa prima parte della tournée degli Scavalcamontagne sarà reso più incisivo dalla sensibilità delle fondazioni Cassa di Risparmio di Cuneo, Fossano, Savigliano e Torino e dal supporto dei comuni attraversati.

La seconda settimana degli Scavalcamontagne nella provincia di Cuneo si aprirà mercoledì 18 giugno in piazza Oscar Molinari a Cortemilia con “Se mi lanci non vale”, poi riproposto sabato 21 a Diano d’Alba sullo spianamento San Sebastiano. Giovedì 19 il programma prevede “Ok, il pezzo è giusto” alla piscina AcquaLanga di via Umberto Maddalena a Torre Bormida, mentre Alzati e cammina” sarà messo in scena venerdì 20 all’Oratorio San Rocco di Lequio Berria e domenica 22 “Ricette e sinfonie” sarà a Montelupo Albese nell’area esterna alla Confraternita dei Battuti.

Gli Scavalcamontagne proseguiranno ancora il loro tour nella provincia di Cuneo (che giovedì 26 toccherà anche il capoluogo) con spettacoli a Piobesi d’Alba, Santo Stefano Roero e Corneliano.

Con Irene Geninatti Chiolero si esibiscono Danilo Ramon Giannini, Claudio Pinto Kovačević e Daniela d’Aragona, al pianoforte si alternano Stefano Nozzoli e Alessandro Bares, sostituiti dal fisarmonicista Julyo Fortunato nella settimana di spettacoli che si terranno nei rifugi piemontesi.

L’ingresso è sempre gratuito, la formula “a cappello” - tipica del teatro di strada - offre al pubblico la facoltà di decidere quale offerta lasciare. Si consiglia di verificare gli orari d’inizio sul sito e sui canali social, così come il luogo alternativo dell’esibizione in caso di maltempo.

Come sempre la compagnia promuove camminate pomeridiane in collaborazione con gruppi di trekking, inoltre segnala un contatto whatsapp (338-5998484) a chi volesse accompagnare gli artisti nelle marce di trasferimento mattutine da un paese all’altro. Per aggiornamenti sui trekking e sugli incontri enogastronomici in collaborazione con l’associazione Langa my Love e con le Pro loco si rimanda al sito e alle pagine social.

Scavalcamontagne 2025 è un progetto di Torino Open Lab e Teatro della Caduta, con il sostegno di Rossella Manzone Medici del Vascello (madrina della manifestazione), Regione Piemonte, Fondazione Matrice, Fondazione Crc Pop. In collaborazione con Club Alpino Italiano, Traccia minima, Manuel Cazzola, Consorzio Operatori turistici Valli di Lanzo, Uncem, Federtrek, Monferrato Nordic Walking, La Marca Aleramica, Il Grande Cammino del Monferrato.



Info: www.scavalcamontagne.com, https://www.facebook.com/scavalcamontagne/

https://www.instagram.com/scavalcamontagne/