Sommariva Bosco, una camminata silenziosa nel Paese di Fiaba: un gesto di sensibilità per i bambini vittime della guerra

L’Associazione Paese di Fiaba invita la comunità a partecipare alla Camminata Silenziosa che si terrà sabato 7 giugno alle ore 7:30 del mattino lungo il suggestivo percorso del Paese di Fiaba, sito attorno al castello nella parte alta del borgo.

Da oltre un decennio, questo luogo incantato è scenario di passeggiate fiabesche, visite scolastiche e momenti di fantasia dedicati ai bambini. Questa volta, però, il silenzio sarà protagonista: un gesto simbolico per ricordare i bambini vittime della guerra, a Gaza, in Ucraina e in altre terre martoriate dal conflitto, che non potranno mai più ascoltare una fiaba.

L'iniziativa, priva di connotazioni politiche, nasce dalla volontà di esprimere vicinanza e sensibilità nei confronti di coloro che hanno vissuto l’infanzia senza la magia delle storie raccontate sottovoce. Il silenzio della camminata diventa così un potente messaggio di riflessione e consapevolezza.

La scelta dell’orario – le 7:30 del mattino – non è casuale: partecipare significa compiere un piccolo sacrificio, fermarsi prima di immergersi nella quotidianità, e dedicare un momento al ricordo di chi non ha avuto la fortuna di vivere la gioia di un’infanzia serena.

L’Associazione Paese di Fiaba invita tutti coloro che condividono questo sentimento di solidarietà a unirsi alla camminata, nel rispetto del silenzio e della memoria dei più piccoli.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Associazione Paese di Fiaba di Sommariva del Bosco.

paesedifiaba@gmail.com

3312707494