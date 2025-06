Edilizia sanitaria, Sacchetto (Fdi): "Con la firma dell’intesa con Inail si conferma la strategia progettuale della maggioranza che governa il Piemonte ed in particolare di Fratelli d’Italia"

Nella giornata di mercoledì 4 giugno è stato sottoscritto a Roma tra Regione Piemonte, con il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore alla Sanità Federico Riboldi (Fdi), e Inail, con il direttore generale Marcello Fiori, l’intesa dal valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro per la costruzione di 7 nuovi ospedali tra cui Cuneo e Savigliano.

Il piano di edilizia sanitaria prevede ospedali nuovi, più moderni e più efficienti. Il Piemonte è la prima Regione in Italia a sottoscrivere un intesa che avvia il percorso di realizzazione di un piano così strutturato.

Questo è stato possibile anche grazie al fondo istituito dalla Regione per finanziare le progettazioni, che saranno poi coperte da Inail, ma che il Piemonte ha anticipato: risorse che hanno consentito alle aziende sanitarie di iniziare a progettare senza perdere mesi preziosi.

“La firma dell’accordo con INAIL – sottolinea il Consigliere regionale Claudio Sacchetto – rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso strategico messo in campo dall’Assessorato alla Sanità del Piemonte grazie alla volontà dell’Assessore Riboldi che denota una strategia progettuale notevole da parte di Fratelli d’Italia e della maggioranza che governano la Regione, che porterà ad accelerare il percorso per avere due Ospedali moderni ed efficienti in Provincia di Cuneo nei prossimi anni”.

L’accordo di Roma con Inail è un passaggio formale importante per il futuro dell’edilizia sanitaria del Piemonte, che, nell’arco di pochi anni, avrà nuovi ospedali tecnologicamente avanzati e che consentiranno di curare meglio i cittadini e rappresenteranno un forte elemento di attrazione anche per i pazienti provenienti da altre regioni.