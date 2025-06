Sabato a Cuneo il “convegno/non convegno” di Insieme sul “Nuovo (dis)ordine mondiale”

Nel suo 25° anniversario l’Associazione Insieme, dopo aver lanciato il nuovo logo, organizza un innovativo “convegno/non convegno” che tratterà il “Nuovo dis-ordine mondiale”.

L'appuntamento è per sabato 7 giugno alle ore 9.30 presso l’Auditorium “Il Varco” a Cuneo.

Presenzieranno in qualità di relatori illustri personaggi: Suor Giuliana Galli, membro del Consiglio Generale di Compagnia San Paolo; il prof. Domenico Siniscalco, già Direttore Generale del Tesoro, poi Ministro delle Finanze, ora Vice Presidente e Senior Advisor di Morgan Stanley e Presidente della Fondazione Luigi Einaudi; l’on. Giovanni Crosetto, unico europarlamentare piemontese in carica; il prof. Giovanni Quaglia, promotore e fondatore di Insieme.

L’evento è organizzato dal gruppo del Pianeta Enti Locali di Insieme, in collaborazione con l’A.I.S.P.A. e l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe e sarà moderato da Federico Calzia, rappresentante del Pianeta Giovani dell’Associazione, gruppo che, sotto la guida di Paolo Bianchi, aprirà anche un dibattito con i relatori ponendo loro dei quesiti.

Le parole di Marcello Cavallo, presidente di Insieme: «Con l'occasione dei 25 anni di Insieme vorremmo riflettere sulla situazione attuale nel contesto globale: l'Europa, l'economia mondiale, l’etica, le guerre, le prospettive future... I relatori sono noti e competenti, hanno tutte le caratteristiche per fare una curata analisi e permetterci di capire dove orientare i nostri obiettivi futuri come comunità e come associazione. Inoltre, in linea con quello che perseguiamo come Insieme, che crede nel futuro e nei giovani, anche loro saranno protagonisti in questo momento così importante: partendo dal moderatore (classe 2000) e, poi, in queste settimane i ragazzi hanno ragionato sul tema e presenteranno delle riflessioni e porranno delle domande per creare un confronto diretto con gli ospiti» Conclude Cavallo: «Ci saranno delle gradite “sorprese artistiche” per aiutarci a riflettere sui temi proposti in modo non convenzionale, per questo vi invitiamo a partecipare: l’ingresso è libero».