Tre giovani poetesse del Liceo Linguistico Soleri conquistano il Premio Inter-Alpes

Martedì 3 giugno alle ore 18 nella sala congressi dell’hotel La Ruota di Pianfei si è svolta la cerimonia di premiazione della XIX edizione del Premio Poetico Transfrontaliero Inter-Alpes promosso dai Rotary Club di Alba, Barcelonnette, Bra, Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Savigliano e dall’Alliance française di Cuneo.

Al Premio poetico Inter-Alpes partecipano ogni anno studenti italiani e francesi dai 12 ai 18 anni e per questa edizione sono pervenute globalmente dai due paesi circa quattrocento poesie. Mentre gli allievi italiani hanno la possibilità di scrivere le loro poesie in lingua italiana o francese, gli studenti francesi elaborano le loro composizioni poetiche solo in lingua italiana.

La presidente dell’Alliance française, Manuela Vico, ha fatto notare ai numerosi presenti nella sala come la poesia può diventare un’esperienza incredibilmente gratificante e arricchente soprattutto per i ragazzi, poiché permette loro di esplorare le proprie e le altrui emozioni, dando loro un nome.

Melisa Gjerovini e Ludovica Picotto della classe IV LB e Giulia Olivieri della classe III LB del Liceo Linguistico Soleri di Saluzzo, nonostante la loro giovane età, hanno dimostrato una sensibilità e una capacità di osservazione sorprendenti, riuscendo a cogliere sfumature e a esprimere stati d’animo complessi nella trattazione di temi molto profondi quali il raggiungimento dell’eternità dopo la morte per mezzo della natura, il desiderio di un mondo in cui regni la pace e il ritrovamento di se stessi al di là del tempo che pare ostacolarci.

Melisa Gjerovini ha pertanto ricevuto il 1° premio Rotary Club Saluzzo con la poesia La forêt mentre Giulia Olivieri e Ludovica Picotto il 2° premio ex æquo Rotary Club Saluzzo rispettivamente con le poesie Tempo nemico e Chanson pour la paix.

Inoltre, la poesia di Ludovica Picotto è stata selezionata per la pubblicazione. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Soleri-Bertoni, prof.ssa Alessandra Tugnoli, complimentandosi con le studentesse per il loro brillante risultato, ha sottolineato come questa competizione abbia non solo reso possibile un importante confronto linguistico tra italiano e francese, ma permesso altresì di evidenziare la sensibilità e la ricchezza interiore dei giovani, troppo spesso sottovalutate.