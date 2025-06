A Fossano il liceo Ancina incontra il premio Strega

Per la prima volta, il liceo incontra lo “Strega”, il più antico e prestigioso riconoscimento letterario nazionale assegnato ogni anno dalla giuria di esperti degli “Amici della Domenica” ad un libro scelto tra una dozzina di titoli, resi noti ad aprile. Parallelamente, però, la Fondazione Bellonci e Strega Alberti Benevento, con il sostegno della Camera di commercio di Roma e in collaborazione con BPER, promuove da anni anche il “Premio Giovani” che coinvolge una giuria di oltre mille studenti, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, di scuole secondarie di secondo grado distribuite in Italia e all’estero.

Gli studenti - dieci per istituto - leggono le opere concorrenti, inviate in formato elettronico, ed esprimono individualmente un voto per via telematica per uno dei dodici libri candidati. Inoltre, a supporto e motivazione della propria scelta, i giovani giurati hanno la possibilità di inviare una recensione; la migliore viene premiata, con una targa ed un riconoscimento in denaro offerto da BPER Banca.

La giuria rappresentante il nostro Liceo - composta delle studentesse Perla Maria Rossi, Alessia Mana, Alice Sestu, Harshita Shekawart, Raffaela Quafalokou (3AL), Chiara Costamagna, Valeria Cagliero (4AL), Carlotta Menardi, Miriam Gallo e Fatima Cavallero (4AU) - ha potuto assistere, insieme alle altre compagne partecipanti al progetto - Stefania Puscasu (4AL), Claudia Xaferri (3AU) - ha potuto assistere dai locali della scuola il 3 giugno in diretta streaming alla cerimonia di assegnazione del Premio Giovani, cerimonia che quest’anno si è svolta a Caivano, a conclusione del progetto “Storie di periferia, riportare le periferie al centro della storia”.

A nome dell’istituto, la docente referente del progetto, prof.ssa Gallo, ha espresso piena soddisfazione per la partecipazione attiva e l’entusiasmo manifestato dalle studentesse durante le attività pomeridiane di letture. Il progetto, ha aggiunto la docente, oltre a promuovere negli studenti e nelle studentesse l’autonomia di giudizio e la conoscenza della letteratura italiana contemporanea, si pone in continuità con lo spirito del Circolo dei Lettori Creativi e testimonia quindi l’importanza che il Liceo da sempre attribuisce alla lettura come parte integrante ed imprescindibile della formazione umana e culturale dell’individuo.