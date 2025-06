Al via un corso di aggiornamento per operatori di Primo Soccorso sulle piste da sci

Torna uno degli appuntamenti formativi obbligatori per chi opera nelle nostre stazioni sciistiche: il corso di “Aggiornamento per Operatori di Primo Soccorso su Piste da Discesa”, un corso che risponde a una normativa ma che è anche strategico per mantenere alta la prontezza operativa e rispondere agli standard normativi previsti dalla Regione Piemonte.

Il corso, a pagamento (150 € IVA esente), prenderà il via l’11 giugno 2025 e si svolgerà in modalità mista: tre incontri online in diretta serale (11, 18 e 25 giugno, dalle 20:30 alle 22:30) e una giornata in presenza a Mondovì, in orario diurno, prevista per novembre.

A chi è rivolto

Il percorso formativo è destinato esclusivamente a chi è già in possesso dell’abilitazione professionale come Operatore di Primo Soccorso su piste da discesa, oppure è riconosciuto come tale dalla Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 47-4414 del 19/12/2016.

Ogni tre anni, infatti, questi professionisti sono tenuti a rinnovare la loro formazione, pena la sospensione temporanea dell’abilitazione, fino alla frequenza del primo corso utile disponibile.

Contenuti e obiettivi

Il corso prevede 12 ore di formazione complessive, suddivise in 1 ore di aggiornamento teorico e pratico e 1 ora di verifica finale.

L’obiettivo non è solo il rinnovo dell’abilitazione, ma soprattutto garantire una preparazione sempre allineata alle nuove tecniche di intervento, alle normative aggiornate e all’utilizzo dei dispositivi di emergenza di ultima generazione.

I contenuti riprenderanno quanto già trattato nella formazione iniziale, con un focus particolare sulle novità e innovazioni nel campo del soccorso in pista.

Sconti e certificazione

È previsto uno sconto di 10 € per chi è in possesso di un attestato BLSD/DAE in corso di validità: basta inserire il codice AGGBLSD nel campo "Codice Bonus" al momento dell’iscrizione. (verrà chiesta copia dell’attestato in fase di convalida delle iscrizioni)

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale e frequenza minima richiesta, verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto, valido per il mantenimento dell'iscrizione al registro professionale della Regione Piemonte. Per maggiori informazioni e iscrizioni, contatta l’ente organizzatore o visita il portale dedicato: https://cfpcemon.it/v/sicurezza-e-normativa/aggiornamento-operatore-di-primo-soccorso-su-piste-da-discesa