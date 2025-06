Cuneo, al parco Parri un pannello con la filastrocca "Cuneo è la mia città"

Nel Parco Parri, in prossimità dell'ingresso dell'area giochi, sarà collocata un pannello con la filastrocca "Cuneo è la mia città", testo scritto da Ornella Giordano, poetessa e scrittrice cuneese, già insegnante della scuola dell’infanzia, in cui descrive Cuneo, vista con gli occhi dei bambini. Il pannello sarà collocato sopra un supporto ad altezza bambino per consentire ai piccoli fruitori di poter leggere in autonomia la filastrocca.

La mattina di martedì 10 giugno, alle ore 10.30, si svolgerà al Parco un momento di inaugurazione del pannello, con la partecipazione dell’autrice, Ornella Giordano, dell'Assessore Gianfranco Demichelis, di alunni e insegnanti delle scuole materne vicine al Parri.



[Il pannello]

La filastrocca è nata da un progetto educativo–didattico nella Scuola dell'Infanzia “Fillia” nell'anno scolastico 2009/2010. Successivamente è stata trasformata in musica da Alberto Bonavia, genitore di un alunno che frequentava la scuola, e cantata dal coro dei bambini della Scuola dell'Infanzia “Fillia” (all’epoca ancora in Via Santo Stefano). La canzone ottenne il Patrocinio della Città di Cuneo e fu incisa su un cd con la collaborazione di Daniele Giorgis nella sala prove dell'”Associazione 33 Giri”, presso la Parrocchia S. Paolo di Cuneo. Alla musica si è poi unito un video con immagini della città. Il Comune donò copie del cd alle scuole dell'infanzia e primarie del territorio comunale.

Così l’assessore all’ambienta Gianfranco Demichelis: “Sono contento che questo lavoro, che coinvolse tante persone alcuni anni or sono, possa essere valorizzato anche oggi e messo a disposizione di piccoli e grandi che frequentano l’area giochi al Parco Parri. Ringrazio la maestra Giordano per la sua cura e la sua passione per questa iniziativa”.