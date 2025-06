L’Erasmus raccontato dai ragazzi di Sommariva Bosco, Ceresole e Sanfrè

«E’ stata un’esperienza bellissima: abbiamo potuto conoscere culture diverse dalla nostra, migliorare il nostro inglese e creare nuovi legami d’amicizia tra di noi e con i nostri ospiti». Queste, in sintesi, le parole con le quali ragazze e ragazzi delle tre sedi dell’IC “Arpino” Sommariva Bosco, Ceresole e Sanfrè, hanno raccontato la loro partecipazione all’Erasmus (progetto europeo di scambio studentesco), durante la serata di mercoledì 4 giugno al teatro Bongioanni.





«Abbiamo organizzato questo evento per far capire non solo quanto studentesse e studenti abbiano apprezzato i viaggi, ma come queste settimane li abbiano arricchiti – ha spiegato la dirigente scolastica Anna Giordana ai genitori presenti -. Pur accompagnati da diversi insegnanti, alunne e alunni hanno potuto muoversi con maggiore autonomia, sperimentando modi diversi di fare scuola, di mangiare, di vivere». A essere coinvolti nel progetto una cinquantina di allieve e allievi delle classi Seconde e Terze che, divisi in cinque gruppi, tra marzo e maggio hanno trascorso cinque giorni in Grecia, Portogallo, Spagna e Romania. Sul palco hanno portato esempi concreti di alcune attività svolte all’estero: balli folkloristici, esercizi di yoga, quiz con diverse curiosità sui luoghi visitati.

Ad aprire la serata era stato il saluto di Margherita Ceresa, ambasciatrice Erasmus per il Piemonte. «E’ bello essere qui – ha detto -, e mi fa piacere vedere una partecipazione così folta delle famiglie: il programma Erasmus è una grande occasione di crescita culturale e umana per i nostri giovani, merito dell’IC Arpino e dei genitori che hanno dato il loro consenso è stato quello di offrire a queste ragazze e a questi ragazzi l’opportunità di aprirsi all’Europa e al mondo».

Il successo del progetto Erasmus è frutto della collaborazione tra numerosi soggetti dell’IC Arpino: Franca Capello, Sabina Dadone, Carola De Rosa, Marianna Dessì, Maria Mazzotta, Chiara Mitton, Francesca Pivano, Massimo Ressia, Maria Tidona e Cristina Tomaini come docenti accompagnatori; la classe 3B di Ceresole d’Alba che ha ideato il logo dell’iniziativa; i bimbi della scuola dell’Infanzia di Ceresole, coordinati dalla maestra Brigida Terranova, che hanno realizzato le “lettere giganti” per la scenografia della festa finale; la professoressa Valentina Brizio per la creazione di giochi interattivi di preparazione ai viaggi; l’animatrice digitale Manuela Rinaldi che ha aggiornato le pagine social della scuola con notizie e immagini provenienti dai vari gruppi; Agnese Reinero per il coordinamento di segreteria; il Comitato Genitori di Sommariva Bosco per il rinfresco offerto al termine dell’evento. E ancora va sottolineato il lavoro svolto della Commissione Erasmus composta da Sabina Dadone, Francesca Pivano e Brigida Terranova per la stesura del progetto, i contatti con le scuole ospitanti e l'organizzazione delle cinque mobilità, e quello di Maria Mazzotta per aver ideato la locandina dell’evento e le diverse presentazioni utilizzate in varie fasi del progetto.