“Meritiamo il Futuro”: al Guala di Bra si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio

Martedì 27 maggio, l’Auditorium BPER di via Sarti ha accolto la cerimonia di consegna delle borse di studio “Meritiamo il Futuro”, promossa dall’IIS “Ernesto Guala” di Bra.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente, prof.ssa Alessandra Massucco, ha rappresentato molto più di un semplice momento celebrativo: è stata un’occasione per riconoscere il merito scolastico di oltre quaranta studenti delle classi quinte e creare un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro.

A condurre l’incontro è stato il prof. Giovanni Vannucchi, docente orientatore d’istituto, affiancato dagli studenti Imane Ez-zirani e Giulio Cravero, che hanno introdotto i momenti salienti della premiazione. L’evento si è aperto con la presenza di numerosi donatori, tra cui imprenditori, professionisti e rappresentanti di importanti realtà economiche del territorio, molti dei quali ex studenti del Guala.

Durante la mattinata si sono alternati sul palco figure istituzionali e aziendali: tra questi Gianni Fogliato, sindaco di Bra, Bartolomeo Salomone per la Fondazione Ferrero, Franco Biraghi per Valgrana, Mauro Fogliato per Abet Laminati, Paola Pontiglione per Banca d’Alba e tanti altri rappresentanti di imprese e associazioni. Ognuno di loro ha portato parole di incoraggiamento, saggezza ed esperienza, trasformando la cerimonia in un vero e proprio momento di orientamento, ricco di stimoli per gli studenti presenti.

A rendere ancora più viva l’atmosfera ci ha pensato Radio Guala, ormai realtà consolidata dell’Istituto, curata dai docenti Vittoria Granato e Marco Offi, con il supporto tecnico e logistico della classe 5C, responsabile dell’accoglienza e della gestione della sala.

Complessivamente sono state assegnate borse di studio da 300 euro a studenti di tutte le classi quinte, con alcune integrazioni alle borse assegnate dai Cavalieri del Roero. Non sono mancate anche le premiazioni delle borse erogate da realtà esterne, come il Rotary Club Bra, gli Amici di Cecilia e Tesisquare.

L’elenco dei 22 donatori che hanno aderito al bando comprende aziende storiche e realtà emergenti, accomunate dal desiderio di investire nei giovani del territorio. Tra questi: Abet Laminati, Studio Solaro, Magazzini Montello, Dotta Srl, Argo Evo Solutions, Eviso, Castellano Assicurazioni, Studio Lusso, Studio legale Bellino-Chiavazza-Morino, Banca di Savigliano, Banca d’Alba, Amici di Gwen, e altri ancora. Come gesto di riconoscenza, ogni anno verrà realizzata una targa commemorativa con i nomi dei donatori, da affiggere nei locali dell’Istituto.

A chiusura della cerimonia, la Dirigente ha ribadito il valore formativo dell’evento, che ha coinvolto attivamente studenti e docenti nella progettazione e realizzazione di un’attività reale, concreta e profondamente educativa. Per chi non ha potuto partecipare, l’evento è stato registrato e sarà disponibile in formato podcast sul sito dell’Istituto.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale, reso possibile grazie al rinfresco offerto da Elabora Consul Srl e alle bevande fornite da Dimar.

Un sincero grazie va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa. Agli studenti premiati l’augurio più sentito: che possano custodire non solo il premio ricevuto, ma soprattutto le parole ascoltate, come guida nel cammino verso il futuro.

STUDENTI PREMIATI CON BORSE DI STUDIO DA 300 euro

5^A: VACCHETTA GIULIA, CANNATARO SOFIA, DEMA RREMZI, SIBONA BENEDETTA

5^B: BENDOUZANE ZAINAB, CELSI GABRIELE, TALARICO JACOPO, KOTOLLAKU ELEANDRA

5^C: BELTRAMO GRETA, PESCE SERENA, FERRARI CRISTINA

5^D: PARTENIE FABRIZIO GABRIEL, GALLO ANNA, SCALZO DENIS

5^E: GENTA ELENA CHIARA, RAINERO FEDERICO, DAVICO SIMONA

5^F: GIORDANO LEONARDO, GJERGJI ELIA, BARBERO DAVIDE

5^G: GORDICIUC CRISTIAN, DIANA FRANCESCO, ALLOCCO SIMONE

5^G ex 4^H: GALLO ALBERTO, DAVICO GIOELE, MARIUT IULIAN IONUT

5^K: MATTIS ELISA, BRANKAJ NAJLA, MEQDAR AMIRA

5^L: FERRARO MARZIA, MARTINO GIULIA, VEGLIO GIACOMO

5^S: BAZ CARLA, LIBIA DANIELA, ANDOUR HIBA, APPENDINO ENRICO

5^T: BERTERO LUISA, ALMONTE MARTINA, VIDOVIC MIHAEL, AVALLE ELEONORA

Studenti premiati con integrazioni di borse di studio assegnate dai Cavalieri del Roero: BADINO BEATRICE (5^B), COGNO ALESSANDRO (5^D), CRAVERO GIULIO (5^D), GRISOTTO FEDERICA (5^C), OSELLA NICOLÒ (5^G)

Ricordiamo anche gli studenti meritevoli premiati da borse di studio esterne:

ROTARY CLUB BRA: BERTONE GIADA(5^T), ROSSO GIOELE(5^E), ROSTAGNO DIAMANTE MARTA (5^A)

AMICI DI CECILIA E TESISQUARE : RINALDI LUCA (5^B), RACCA ELISA (5^D), BERTINI PAOLO (5^L)