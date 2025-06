Progetto “Teniamoci un tappo” in collaborazione con l’Associazione "Casa do Menor”

Come di consueto, anche quest’anno le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna, per sensibilizzare gli alunni al valore della solidarietà e alla cultura del riciclo dei rifiuti, ha proposto a tutti gli studenti il progetto “Teniamoci il tappo”.

Gli alunni si sono impegnati personalmente e con entusiasmo, riempiendo numerosi sacchi di tappi di plastica da donare all’Associazione “Casa do Menor”, per finanziare progetti a favore dei bambini poveri in Italia, in Brasile e in Africa.

Momento più coinvolgente del progetto sono state le visite delle volontarie del servizio civile presso l’Associazione, avvenute tra la fine di aprile e il mese di maggio. Le volontarie sono venute personalmente in classe per incontrare gli alunni e sensibilizzarli ulteriormente all’iniziativa avviata all’inizio dell’anno scolastico. Hanno spiegato inoltre, attraverso la visione di un video e un’attività di laboratorio chiamata “La casetta volante”, cos’è la “Casa do Menor”, fondata dal monregalese Padre Renato Chiera, come opera nel mondo, quali sono i suoi ambiti di intervento e l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio dei tappi di plastica.

Da parte di tutti, insegnanti ed alunni, esprimiamo un sentito ringraziamento alle gentilissime volontarie e a tutti i genitori per l’impegno e la collaborazione dimostrati, ma soprattutto per continuare a credere in questo progetto, che educa al rispetto dell’ambiente e alla carità verso il prossimo.