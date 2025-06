Judo: un fine settimana da podio per l’ASD Valle Maira a Genova

Fine settimana di successi da podio per l’ASD Judo Valle Maira. Nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno a Genova (GE) nello Stadium RDS l’associazione ha infatti partecipato al Gran Prix Italia Cadetti e Juniores, valevole per l’acquisizione dei punti della Ranking Nazionale, ed al Trofeo Colombo per la categoria Esordienti.

Al Gran Prix Italia Cadetti hanno partecipato nove atleti dell’ASD:

Yuri Penone, Juniores kg 100, vince due incontri per Ippon (ko tecnico) dimostrando un’ottima preparazione atletica e un miglioramento tecnico. Perde poi, per decisione molto dubbia della terna arbitrale, l’incontro finale, classificandosi al secondo posto.

Claudia Marchiò, Cadetta kg 70, vince invece due incontri per Ippon, perde un incontro ai punti, classificandosi al terzo posto e confermando il suo buon momento di forma.

A partecipare anche alla competizione: Olivero Alessandra (kg 63), Belliardo Luisa (kg 57), Tosello Christian (kg 66) e Garelli Giacomo (kg 73), sotto tono rispetto alle loro capacità.

Straordinario Primo posto, invece, al Trofeo Colombo: Giammario Francesco, Esordiernte kg 60, vince tre incontri con determinazione e tattica perfetta. Hanno partecipato al Trofeo anche Bonito Achille (kg 55) ed Allione Diego (kg 50): per loro una gara positiva con margine di miglioramento.

I tecnici e il Presidente si congratulano con gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti.