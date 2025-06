Premio nazionale per l’ambiente al maresciallo capo Salgarollo di Fossano

Presta servizio presso la Compagnia di Fossano uno dei cinque carabinieri che hanno ricevuto il “Premio Ambiente” 2025. E' il maresciallo capo Luca Salgarollo, addetto all'Aliquota Operativa. Solo cinque, in tutta Italia, i premiati.

Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione, gli è stato consegnato in occasione della Festa per i 111 anni del Corpo, festa che cade oggi 5 giugno, in coincidenza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Viene conferito ai militari che si sono prodigati nella difesa del patrimonio naturale e del territorio anche attraverso attività culturali e promozionali che hanno riscosso l’ammirazione dei cittadini e accresciuto l’immagine e il prestigio dell’Istituzione.

Ed è proprio in un'operazione a difesa e tutela dell'ambiente che Salgarollo si è particolarmente distinto lo scorso anno, tanto che il suo comandante di Compagnia, capitano Alessandro Cantarella, lo ha proposto per questo importante premio. Tra le tante candidature pervenute, quella di Salgarollo è stata accolta proprio per il grande rilievo.

Il militare, si legge nella motivazione, ha evidenziato "elevata professionalità e non comune spirito di servizio, ha fornito determinante apporto ad un’articolata indagine che consentiva di accertare la gestione illecita di ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, con la creazione di discariche abusive e conseguente inquinamento del suolo e del sottosuolo. L’operazione si concludeva con il sequestro preventivo di due centri di stoccaggio abusivi e 18 veicoli, nonché con il deferimento di 29 persone".

Il premio gli è stato consegnato dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo.

Il riconoscimento a Salgarollo è motivo di orgoglio non solo per la Compagnia di Fossano, ma per tutto il territorio cuneese, che vede così riconosciuto il valore del proprio impegno nella tutela dell’ambiente.