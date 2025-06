Ucraina, 1 milione di vittime russe tra morti e feriti: il rapporto choc

(Adnkronos) - Sarebbero circa 250mila i soldati russi che hanno perso la vita in battaglia in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio del 2022. E' quanto si legge in un rapporto redatto dal Center for Strategic and International Studies (Csis) di Washington, secondo il quale questa estate si arriverà a un milione di 'vittime' russe, tra morti e feriti. ''Un traguardo impressionante e raccapricciante'', scrive il think tank, sottolineando che si tratta di ''una palese dimostrazione del disprezzo di Putin per i suoi soldati''.

Dati alla mano, il Csis sottolinea che in Ucraina la Russia ha subito circa cinque volte più 'vittime' tra morti e feriti rispetto a tutte le guerre russe e sovietiche messe insieme tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l'inizio dell'invasione del febbraio 2022. Inoltre le vittime russe in Ucraina sono 15 volte superiori a quelle della guerra dell'Unione Sovietica in Afghanistan e 10 volte superiori a quelle dei 13 anni di guerra della Russia in Cecenia.

Inoltre la Russia ha perso ingenti quantità di equipaggiamento in ambito terrestre, aereo e marittimo. Da gennaio 2024, ad esempio, ha perso circa 1.149 veicoli corazzati da combattimento, 3.098 veicoli per la fanteria, 300 semoventi d'artiglieria e 1.865 carri armati. Da notare il fatto che le perdite di equipaggiamento russe siano state significativamente superiori a quelle ucraine, con un rapporto variabile tra 5:1 e 2:1 a favore dell'Ucraina, sottolinea il rapporto.

Tutto questo rispetto a una ''conquista irrisoria'' di territorio ucraino da parte della Russia ''circa cinquemila chilometri quadrati dal gennaio 2024'', ovvero ''pari a meno dell'1% del territorio ucraino'' e ''principalmente nelle oblast di Donetsk, Luhansk e Kharkiv'' con una ''avanzata di 50 metri al giorno''. Durante le prime cinque settimane di guerra la Russia aveva conquistato 120mila chilometri quadrati di territorio ucraino, ma 50mila chilometri quadrati sono stati riconquistati dall'Ucraina nella primavera del 2022.