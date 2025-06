Il divieto d’uso dell’urea senza valide alternative è insostenibile per le aziende cerealicole

Il divieto assoluto dell’impiego di urea nel Bacino Padano a partire dal 1° gennaio 2027 è un’imposizione insostenibile per le imprese agricole in assenza di una fase transitoria realmente attuabile e senza alternative valide presenti sul mercato.

A dirlo è Confagricoltura che, facendosi interprete delle istanze del territorio, pur riconoscendo la necessità di affrontare il problema legato alle emissioni, segnala che la bozza di Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria contiene alcuni aspetti critici fortemente impattanti sul settore agricolo, già in difficoltà.

“Il divieto d’uso dell’urea è preoccupante per le rese nelle coltivazioni dei cereali siano essi destinati all’alimentazione umana che all’alimentazione degli animali, data l’importanza di questo prodotto in particolare nelle aziende maidicole della pianura cuneese – spiega Marcello Ferrero, tecnico di Confagricoltura Cuneo –. Senza alternative ci saranno notevoli cali produttivi in particolare per la produzione di mais in granella e mais da foraggio, con evidenti ricadute negative nella gestione della razione alimentare dei bovini e suini, e a cascata sull’intera filiera del latte e delle carni in generale. Non si capisce, inoltre, perché vietare l’urea, in quanto si tratta di fonte di azoto in forma ammoniacale, meno soggetta di altri concimi minerali al dilavamento”.

Preoccupa, in particolare, la mancanza di alternative valide per le aziende. Confagricoltura, a livello nazionale, si è fatta quindi portavoce di queste istanze e ha scritto al ministro dell’Agricoltura chiedendo di istituire un Tavolo Permanente di Coordinamento, con la partecipazione delle Organizzazioni di rappresentanza agricola e delle Regioni, per trovare soluzioni praticabili.

I concimi azotati rappresentano circa il 25% del totale dei fertilizzanti utilizzati; l’urea circa il 12%. Inoltre, negli ultimi anni l’Italia è stata virtuosa sull’uso dei fertilizzanti, riducendo di circa l’8% l’utilizzo di concimi azotati a favore di fertilizzanti organici, grazie anche a un maggiore uso del digestato e degli effluenti zootecnici. Sono dati che testimoniano un percorso intrapreso da tempo e che, secondo Confagricoltura, deve procedere con gradualità senza compromettere le produzioni agricole, anche per evitare significativi costi aggiuntivi, stimati in almeno 150 euro per ettaro.

Nella missiva vengono inoltre segnalate le difficoltà relative alla mancanza di adeguate risorse per l’ammodernamento dei macchinari in chiave ecologica e per la ricerca dedicata. A queste carenze si aggiunge anche la mancanza di specifiche decisioni europee volte a rafforzare l’utilizzo del digestato equiparandolo ai fertilizzanti, passo strategico per ridurre la dipendenza dai concimi azotati e per semplificare al tempo stesso l’applicazione della direttiva nitrati.

Il Piano – conclude Confagricoltura – in assenza di criteri chiari, un’adeguata valutazione di impatto e un sistema di monitoraggio in tempo reale, rischia di rimanere sulla carta, tradendo sia le attese di un comparto in profonda crisi, sia le esigenze degli agricoltori più virtuosi.