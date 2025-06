"Grazie allo staff del CRAS di Bernezzo: qualunque animale in difficoltà, dovunque, merita di essere salvato"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Valentina Salomone e Carlotta e Vincenzo D'Agostino, con i ringraziamenti per l'attività del Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo.

***

Gentile direttore,

le scrivo perché vorrei ringraziare di cuore tutto lo staff e i volontari del CRAS - Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo.

Oggi, rientrando a casa, io e mia figlia abbiamo trovato in cortile un piccione in gravi condizioni, probabilmente a seguito di uno scontro con un gatto. Non sapendo come comportarci, ma ritenendo opportuno intervenire per l’animale, siamo state indirizzate verso il CRAS di Bernezzo. Al telefono ci ha risposto il responsabile, Matteo Attolico, lui e tutti i volontari che poi sono intervenuti sono stati gentilissimi e molto professionali: in poco tempo hanno raggiunto Villanova Mondovì, hanno soccorso il piccione e lo hanno portato presso il loro centro dove verrà curato, un intervento tempestivo ed efficiente.

Quando c’è un animale in difficoltà, qualunque esso sia, merita di essere salvato. Con queste poche righe vorremmo ringraziare il CRAS di Bernezzo e far sapere a tutti che esiste una realtà preziosa come questa sul territorio. Una fortuna avere di queste associazioni che operano per cause molto utili e che meritano di essere sostenute.

Per sostenere il CRAS di Bernezzo è possibile fare una donazione:

- 5x1000 con il C.F. 96068440047

- IBAN IT32 A084 3947 0700 0004 0101 408 alla BCC di Caraglio - filiale di Bernezzo

- versamento sul C.C.P. n° 71066286 - satispay CRAS Bernezzo

- PayPal www.paypal.me/crasodv

Grazie di cuore!