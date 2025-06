"ScopriAmo Manta”: un ultimo giorno di scuola indimenticabile per gli alunni della Primaria

Riceviamo e pubblichiamo

Gentilissimo direttore,

siamo i rappresentanti di classe della scuola Primaria dell’istituto Comprensivo – plesso di Manta.

Le scriviamo perché con l’occasione dell’ ultimo giorno di scuola le docenti hanno proposto ai nostri ragazzi un’attività diversa, divertente e formativa: “ScopriAmo Manta 2025”.

Si è svolta una passeggiata per il paese e per la sua collina, con la possibilità di osservare la natura che ci circonda, con i compagni di tante ore passate nelle aule, ma anche con le insegnanti che sempre si impegnano nel dare il massimo nello svolgere il loro lavoro. Il tutto in sicurezza grazie al supporto e lavoro dell’Aib 8squadra antincendio boschivo) gruppo di Manta.

Al termine ad ogni alunno è stato consegnato un pacco sorpresa realizzato attraverso lo sforzo di svariati sponsor. A nome di tutti i genitori che rappresentiamo non ci resta che ringraziare tutti gli sponsor: Acqua Eva, E-Viso, Join Fruit, La Manta Foods, Multitel Pagliero, Il Gigante, Iron Kut, Balfor, Valverbe, Valform

Un sentito grazie anche alla dirigente Leda Zocchi che ha dato la possibilità di realizzare l’evento, all’Aib locale, che ha custodito la sicurezza dei ragazzi e alle docenti che hanno reso l’ultimo giorno di scuola un momento ancora più speciale.

I rappresentanti di classe della scuola Primaria dell’istituto Comprensivo – plesso di Manta