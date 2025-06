A Bagnolo Piemonte nasce il primo Festival della Filosofia per bambini

In un tempo in cui il pensiero sembra sempre più sostituibile con una ricerca su internet, una piccola grande rivoluzione si fa strada tra i banchi della scuola dell’infanzia e primaria di Bagnolo Piemonte. Non sono i liceali, stavolta, a parlare di etica, libertà, conoscenza e ragione, ma i bambini di cinque anni. E lo fanno con entusiasmo, grazie a un percorso educativo che ha cambiato il modo stesso di fare scuola.

Domani, sabato 7 giugno, dalle 10 alle 12 e poi nel pomeriggio dalle 14 alle 16, la scuola dell’infanzia ‘Pasquet’ aprirà le porte a famiglie e cittadini per ospitare il primo Festival della Filosofia mai realizzato nel paese: un evento interattivo, conclusivo del progetto “Blowing in the Mind”, dedicato alla ‘Filosofia per i bambini’ ovvero ‘Philosophy for Children’ (P4C), percorso formativo portato avanti durante l’anno scolastico con i bambini di cinque anni che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e con tutte le classi della primaria.

“È un evento – spiega il dirigente scolastico Nicola Rossetto – mai accaduto prima nella storia della nostra comunità civica e scolastica. Il Festival coinvolgerà allievi, genitori, la popolazione bagnolese e anche chi viene da fuori. La nostra Scuola dell’Infanzia “Pasquet” sarà aperta al pubblico per festeggiare in modo speciale il termine del progetto e dell’anno scolastico”.

Il progetto nasce grazie alla vittoria dell’Istituto Comprensivo di Bagnolo al bando ‘Facciamoci delle domande’ promosso dalla Fondazione CRC, che ha come obiettivo quello di stimolare, nei bambini e nei giovani fino a 18 anni, lo sviluppo delle capacità riflessive e del pensiero critico. In collaborazione con il Centro Ricerca Indagine Filosofica (CRIF), riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale scolastico, e con il sostegno del Comune di Bagnolo, il progetto ha dato vita a un percorso inedito nelle scuole del territorio.

Sonia Boaglio, docente della Scuola dell’Infanzia “Pasquet” e referente d’Istituto per “P4C”, ha seguito con passione e competenza lo sviluppo dell’intero percorso, supportando bambini, colleghi e famiglie. “Il suo lavoro – afferma il dirigente Rossetto - insieme a quello degli esperti esterni, è stato fondamentale per adattare un approccio così complesso a una platea di giovanissimi".

"Proprio questa – prosegue Rossetto – è stata la sfida: portare i concetti di consapevolezza, pensiero critico e ricerca della conoscenza tra i più piccoli. In un’epoca in cui sembra che ogni risposta sia già pronta online, è fondamentale insegnare ai bambini a porsi domande e a ragionare. Abbiamo affidato questo compito a esperti formati, capaci di comunicare anche con i giovanissimi. E il risultato è stato sorprendente”.

Le parole guida del progetto: Pensiero Critico, Etica, Conoscenza, Libertà, Futuro, Ragione, hanno orientato le attività e ispirato i bambini. Le maestre e gli educatori si sono detti colpiti dalla partecipazione e dalla profondità delle riflessioni emerse.

“Non ci siamo proposti di insegnare la filosofia – chiarisce ancora Rossetto – ma di favorire nei bambini un confronto critico. Ed è stato emozionante vedere come tanti di loro abbiano portato in famiglia i temi trattati a scuola. Da qui è nata l’idea del Festival, un momento di restituzione per condividere con tutti questo percorso”.

Durante il Festival verranno allestite quattro ‘isole filosofiche’: una dedicata ai ‘Modi di dire’, per riflettere su ciò che si cela dietro le parole di uso comune; una ‘La valigia delle domande’, per dimostrare che da ogni interrogativo può nascere un apprendimento; una terza isola ‘Filosofare con il corpo’ che esplora l’esperienza dei sensi nell’apprendimento; e una quarta come spazio ludico e aperto a tutti, grandi e piccoli intitolata ‘Il gioco dei punti di vista’.

“Sarà una sorta di mostra interattiva - spiegano le referenti della scuola dell’Infanzia ‘Pasquet’ - dove verranno esposti alcuni elaborati prodotti dai bambini durante il percorso e durante il quale si potranno sperimentare alcune brevi attività riconducibili all’ approccio della Philosophy for children”.

Alla fine delle attività, a ogni bambino verrà consegnato il ‘Passaporto del Pensiero’, simbolo della partecipazione a questo viaggio speciale nella filosofia.

“Il progetto – conclude il dirigente Rossetto – ha dimostrato che parole così importanti possono appartenere anche ai più piccoli. E forse, proprio per questo, hanno ancora più valore. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza: venite a vedere con i vostri occhi come si può pensare fin da piccoli”.